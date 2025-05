[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio in ritiro da oggi per la gara di Ugento

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica che, in vista del play out di domenica ad Ugento, è anticipata alla giornata di oggi la partenza per il ritiro pre-partita al fine di garantire maggiore concentrazione, coesione e serenità al gruppo squadra in vista del decisivo appuntamento stagionale.

Una scelta del Patron Gianni Rotice – il quale ha accolto subito favorevolmente la richiesta del gruppo squadra -, che va in continuità con gli sforzi e gli investimenti, anche sul fronte logistico-organizzativo, fatti già dalla fase di preparazione del campionato e durante la stagione.

Quello del gruppo squadra, sin dall’inizio settimana, si è dimostrato responsabilmente un approccio positivo e propositivo alla partita con l’Ugento caratterizzato da grinta, sacrificio e concentrazione per centrare l’obiettivo salvezza e orgoglio di indossare la maglia storica del Manfredonia Calcio in rappresentanza di un’intera città che vive in trepidante attesa la sfida di domenica.

Forza ragazzi, forza Manfredonia. Siamo tutti con voi!