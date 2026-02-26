Sport Manfredonia

Manfredonia Calcio, il Miramare torna ad essere un fortino inespugnabile

Redazione26 Febbraio 2026
Il Manfredonia Calcio non perde in casa da settembre ed è in serie positiva al Miramare da dieci giornate sul campo amico: così lo stadio di Via San Giovanni Bosco torna ad essere un fortino inespugnabile.

La squadra di Pezzella ora dovrà dimostrare di essere competitiva anche in trasferta, dalla prossima trasferta di Aversa contro la Real Normanna, uno snodo decisivo per la salvezza diretta dei sipontini: tenere a distanza i campani che proprio al Miramare bloccarono i sipontini sullo 0-0 in una delle gare interne più ostiche viste quest’anno.

