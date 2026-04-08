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Manfredonia, calcinacci e sporcizia in Piazza Duomo: interrogazione Marasco

Interrogazione con richiesta di risposta scritta e orale urgente in merito al pericolo per la pubblica incolumità e al degrado igienico-sanitario in Piazza Papa Giovanni XXIII – Piazza Duomo

Al Sindaco del Comune di Manfredonia Alla Giunta Comunale Al Presidente del Consiglio Comunale e p.c. Al Segretario Generale e p.c. Al Dirigente Settore Lavori Pubblici e Manutenzione e p.c. Al Dirigente Settore Ambiente e Igiene Urbana e p.c. Comandante Polizia Locale

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta e orale urgente in merito al pericolo per la pubblica incolumità e al degrado igienico-sanitario in Piazza Papa Giovanni XXIII – Piazza Duomo

Il sottoscritto Consigliere Comunale, Giuseppe Marasco del Comitato Costituente Manfredonia 194 Futuro Nazionale Vannacci

Premesso che

In data odierna, 8 aprile 2026, transitando in Piazza Papa Giovanni XXIII, nota anche come Piazza Duomo, si è constatato personalmente il distacco e la caduta al suolo di consistenti porzioni di calcinacci e intonaco dal cornicione sovrastante la Statua di Papa Giovanni XXIII;

Tale episodio, imputabile a evidente stato di mancata manutenzione, ha rappresentato e rappresenta tuttora un grave pericolo per la pubblica incolumità di cittadini e turisti che quotidianamente frequentano la piazza, cuore storico, religioso e sociale della Città;

Le due fontane monumentali poste ai lati della Statua versano in stato di totale abbandono: una risulta priva di acqua e colma di rifiuti di vario genere, l’altra, sebbene piena d’acqua stagnante e verdastra, non è funzionante e costituisce ricettacolo di rifiuti, con esalazioni maleodoranti e evidente proliferazione di larve di zanzara;

La situazione descritta lede l’immagine, il decoro urbano, la fruibilità e la sicurezza di uno dei luoghi simbolo di Manfredonia, con potenziali rischi igienico-sanitari per la collettività;

Considerato che

Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco è autorità sanitaria locale e responsabile della tutela della pubblica incolumità;

L’art. 677 c.p. punisce l’omissione di lavori in edifici che minacciano rovina;

Il mancato funzionamento delle fontane e la presenza di acqua stagnante violano le ordinarie norme di igiene pubblica e le disposizioni in materia di contrasto alla diffusione della zanzara tigre;

Tutto ciò premesso e considerato, interroga il Sindaco e la Giunta Comunale per sapere:

Se l’Amministrazione fosse a conoscenza dello stato di ammaloramento del cornicione sovrastante la Statua di Papa Giovanni XXIII e quali verifiche tecniche sulla stabilità e sicurezza dell’immobile siano state effettuate negli ultimi 24 mesi; Quali provvedimenti urgenti e indifferibili si intendano adottare, e con quale cronoprogramma, per la messa in sicurezza immediata dell’area, la rimozione del pericolo e il ripristino del cornicione; Per quali motivi le due fontane monumentali risultino non funzionanti e in stato di abbandono, da quanto tempo perduri tale situazione e a chi sia affidata la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse; Se siano stati effettuati interventi di disinfestazione antilarvale nell’acqua stagnante presente e quali azioni si intendano intraprendere per garantire l’igiene, il decoro e la funzionalità delle fontane, con relativo cronoprogramma dei lavori; Se esista un piano di manutenzione programmata per i monumenti e gli arredi urbani di Piazza Duomo e quali risorse siano state stanziate nel PEG/Bilancio 2025-2026 per tale scopo; Se l’Amministrazione intenda valutare l’installazione di recinzioni provvisorie e cartellonistica di pericolo fino alla completa messa in sicurezza dell’area.

Si chiede risposta scritta nei termini di Regolamento e l’iscrizione della presente interrogazione all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale per la trattazione orale.

Manfredonia, 8 aprile 2026

In fede, Giuseppe Marasco Consigliere Comunale Comitato Costituente Manfredonia 194 Futuro Nazionale Vannacci