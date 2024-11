Manfredonia, avviso pubblico per l’assegnazione di posteggi per le festività natalizie

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN

OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE ANNO 2024.



il dirigente del Settore

RISORSE UMANE – SVILUPPO ECONOMICO

Richiamati gli indirizzi espressi dal Documento Strategico del Commercio, approvato con Deliberazione

del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 22 del 10/05/2024;

la propria determinazione dirigenziale n. 1860 del 4/11/2024

in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 35 comma 4 e 36 comma 1 della L.R. N. 24/2015, rende pubblico il seguente

AVVISO

per la concessione temporanea di posteggi in occasione delle Festività Natalizie, per lo svolgimento di

commercio su area pubblica in forma itinerante di tipo “B”, come di seguito indicato

REQUISITI, TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Possono presentare istanza di partecipazione al presente bando i soggetti in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo “B” (ai sensi dell’art. 31 della L.R. 24/2015 – Codice regionale del commercio).

Le domande, redatte secondo lo schema predisposto allegato al presente avviso, dovranno essere

presentate esclusivamente:

● con consegna al protocollo del Comune di Manfredonia – Piazza del Popolo, 8 –

71043 Manfredonia (FG), in busta chiusa indicando sulla stessa la seguente dicitura” AVVISO

PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE

PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’NATALIZIE 2024″;

in alternativa

● via PEC all’indirizzo istituzionale “protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it”)

indicando nell’oggetto della PEC “AVVISO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI

POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’

NATALIZIE 2024″;

La presentazione in entrambi i casi dovrà avvenire entro le ore 11,00 del 18/11/2024.

L’orario di presentazione sarà attestato dal timbro apposto dal personale addetto all’ufficio protocollo nel caso

di consegna a mano ovvero dall’orario indicato sulla “ricevuta di consegna” dal sistema di posta elettronica

nel caso di invio della domanda a mezzo PEC.

Le domande pervenute al protocollo generale al di fuori del predetto termine non saranno accolte.

Ciascun partecipante potrà presentare una sola domanda per un unico spazio;

Eventuali posteggi rimasti liberi al termine della procedura di assegnazione potranno essere assegnati a seguito

di domanda degli operatori, secondo l’ordine cronologico di presentazione risultante dal numero di protocollo

comunale, alle stesse condizioni del presente bando.

Nella domanda l’interessato deve dichiarare:

cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;

dati identificativi dell’impresa individuale o della Società (per le società: denominazione, sede legale e

generalità complete del legale rappresentante);

codice fiscale;

gli estremi di iscrizione al registro delle imprese;

gli estremi della o delle autorizzazioni amministrative di tipo “B” per il commercio su aree pubbliche;

lo spazio per la quale si presenta domanda;

L’anzianità di iscrizione al registro imprese, i requisiti morali e professionali devono essere dichiarati con le

modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000)

Alla domanda deve essere allegata:

copia del documento d’identità (obbligatorio);

copia del permesso di soggiorno (eventuale);

copia dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo “B” (obbligatorio).

Costituisce causa di esclusione e di rigetto della domanda anche una sola delle seguenti casistiche:

la mancata sottoscrizione della domanda;

la mancata dichiarazione inerente il permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;

la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità (obbligatorio

per tutti i soci in caso di società);

l'utilizzazione di uno schema di domanda non conforme a quello approvato dal Comune;

il ricevimento della domanda oltre il termine previsto dal presente avviso;

essere stato sanzionato per violazioni inerenti l’attività oggetto del presente bando;

avere pendenze tributarie nei confronti del Comune di Manfredonia;

ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Il rilascio dell’autorizzazione e la contestuale assegnazione del posteggio avverrà sulla base delle indicazioni contenute nelle domande regolarmente pervenute.

Sulla base delle domande ritenute ammissibili l’Ufficio procederà alla redazione di apposita graduatoria redatta secondo il seguente criterio di valutazione:

maggiore professionalità di esercizio dell’impresa, acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale ultimo dante causa, con la seguente ripartizione di punteggi:

anzianità d’iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;

anzianità d’iscrizione superiore a 5 e fino a 10 anni: 50 punti;

anzianità d’iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;

In caso di parità di punteggio avrà priorità l’operatore con la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività di commercio su area pubblica.

Gli operatori utilmente collocati in graduatoria saranno convocati, per procedere alla scelta di uno dei posteggi disponibili secondo l’ordine di posizione in graduatoria.

Il rilascio del titolo autorizzatorio sarà comunque condizionato all’esibizione dell’avvenuto pagamento

dell’intero importo del Canone Unico Patrimoniale quantificato dalla società C & C (concessionaria per la

riscossione dei tributi per il comune di Manfredonia)