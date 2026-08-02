Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, auto in fiamme in Corso Roma. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Manfredonia, 2 agosto 2026 – Nella notte tra l’1 e il 2 agosto, in Corso Roma angolo Piazza Papa Giovanni XXIII – Duomo, due autovetture sono state date alle fiamme, per cause ancora da accertare. Una terza ha preso fuoco ed è stata salvata solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.

Le fiamme hanno provocato danni anche ad una attività commerciale in Corso Roma.