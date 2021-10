Manfredonia, annullato concorso pubblico

Annullamento concorso pubblico per esami e titoli di concorso pubblico per esami e titoli, a tempo pieno e indeterminato, di 1 posto di perito elettrotecnico.

In esecuzione della determinazione n. 1173 del 05.10.2021, il bando di concorso in oggetto è stato annullato in autotutela in quanto non conforme alle disposizioni della legge 67/2021.

Ai candidati verrà restituita la tassa concorsuale di € 10,33.

Il Dirigente delle Risorse Umane

f.to Dott.ssa Antonella Cambio