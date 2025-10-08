[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia. Alimentari delle sorelle Pellico: una storia per sempre

Manfredonia – IN questi giorni sono passato vicino a quel negozio chiuso – i ricordi della mente ni hanno commosso.

Quel Negozio di genere alimentare con più tradizioni del paese. Per le sorelle Pellico rappresentava la loro vita. Nonostante le modifiche nel tempo in termini di arredi e strutture, sono rimaste fedeli al loro mobilio, alle loro affettatrici manuali. Una storia – quella del genere alimentari delle Pellico, che è entrata di diritto nei cuori delle case dei nostri cittadini.

Ho un ricordo offuscato di quando entrai per la prima volta in quel negozietto in via San Lorenzo. Avevo a malapena 6 anni. Rimasi affascinato. Ricordo che comprai un barattolo di cioccolato. Doppia crema: bianca e scura.

Ha rappresentato gli alimentari di un’antica città, aperto fino a pochi anni fa. Quando ho conosciuto le due sorelle, oramai anziane, mi hanno commosso. Hanno visto passare in quel piccolo negozio centinaia di giovani manfredoniani.Ricordarle oggi per me è ricordare chi ha vissuto la città a tutto tondo, portando sempre nel loro animo, un sentimento di dono e una pace di tornare bambino.

(A cura di Claudio Castriotta)

