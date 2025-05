[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, al via il percorso per l’eliminazione delle barriere architettoniche

📆 Mercoledì 7 maggio alle ore 17:30, presso il Chiostro Palazzo San Domenico, inizierà la fase di partecipazione per l’elaborazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), un documento strategico che ha l’obiettivo di identificare e rimuovere le barriere fisiche che limitano l’accesso e la fruizione degli spazi e dei luoghi pubblici.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare; ogni suggerimento e ogni idea sarà fondamentale per rendere la nostra città più accessibile e inclusiva, più giusta e solidale.

Dopo anni di attesa, la nostra città è pronta per compiere un passo decisivo verso l’inclusione e l’accessibilità, mediante l’elaborazione e la successiva attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, al fine di realizzare spazi e luoghi pubblici e privati aperti al pubblico più sicuri e fruibili.

Non mancate!