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Manfredonia aderisce alla Rete dei Comuni Sostenibili e riceve la Libellula all’assemblea nazionale di Roma

L’assessora Mariarita Valentino ha ricevuto la Libellula dei Comuni Sostenibili,

simbolo dell’impegno per il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030,

in occasione dell’assemblea nazionale di Roma,

quest’anno nel segno di San Francesco e dei suoi valori



MANFREDONIA aderisce alla Rete dei Comuni Sostenibili e decide di percorrere la strada per il

raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu insieme dall’associazione nazionale che

dal 2021 accompagna gli enti locali nella “messa a terra” dei traguardi di sostenibilità con

strumenti innovativi e servizi concreti, promuovendo lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni:

ambientale, sociale, culturale ed economica.



La Libellula dei Comuni Sostenibili è stata ricevuta in occasione della quarta assemblea nazionale

della Rete, che si è tenuta al Museo dell’Ara Pacis di Roma l’8 e il 9 aprile 2026.



Una vera e propria kermesse nazionale che riunisce ogni anno un gruppo sempre più nutrito di

comuni sostenibili e che è ormai diventata il punto di riferimento per il dibattito sulle politiche di

sviluppo sostenibile legate agli enti locali, insieme ai vari soggetti con cui percorre insieme questo

cammino da ormai più di cinque anni, crescendo sempre di più.



Tra gli interventi, in particolare, si segnalano la lettera del ministro dell’ambiente e della sicurezza

energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e i videomessaggi del vicepresidente esecutivo della

Commissione europea e commissario europeo per la politica regionale, la coesione e le riforme,

Raffaele Fitto e del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.



Oltre cinquanta tra presentazioni di buone pratiche, esperienze locali e “Menzioni speciali”, che

confermano una volta di più la concretezza dell’associazione che dal 2021 monitora la sostenibilità

degli enti locali.



L’edizione 2026 dell’assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili segue il filo delle

celebrazioni degli ottocento anni dalla morte di San Francesco e la Rete dei Comuni Sostenibili ne

condivide e promuove i valori, sempre più attuali: ne ha parlato, in uno speech, padre Enzo

Fortunato, francescano e già portavoce del Sacro Convento di Assisi.



Al centro dell’assemblea, più che mai, i giovani: è stato infatti inserito nello statuto

dell’associazione il Coordinamento dei giovani amministratori locali under 36 all’interno della Rete.

E, sullo stesso tema, ha avuto un valore particolare il dibattito sulla VIG, la Valutazione d’Impatto

Generazionale, su cui si sono confrontati giovani amministratori locali di ogni colore politico

provenienti da tutta Italia.