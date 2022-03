La band italiana Maneskin, dopo l’incredibile successo raggiunto, annuncia il primo tour mondiale.

Il nome scelto per il tour è Loud Kids e partirà il 31 ottobre 2022 da Seattle. Il totale saranno 48 concerti che comprenderanno date nel Nord America ed in Europa.

Tra le città americane in cui suoneranno i Maneskin troviamo anche New York, San Francisco, Las Vegas e Washington. Il tour si sposterà poi in Europa, partendo dall’Italia con tre date, la prima a Pesaro il 23 febbraio 2023 ed in seguito il 17 marzo a Bologna ed il 5 maggio a Milano.

Non mancheranno anche gli show all’aperto, sia in Italia che all’estero, tra cui il Rock in Rio, Coachella, Circo Massimo e Verona.

Si sposteranno ancora poi in Inghilterra, Spagna, Danimarca, Austria, Lettonia, Estonia, Germania e Francia.

Mancheranno sicuramente le date in Russia, come specificato nell’ultimo post pubblicato dalla band.

“Naturalmente, non è facile per noi parlare di musica dal vivo mentre la guerra affligge l’Ucraina e provoca la sofferenza di così tante persone innocenti. Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà. A causa delle decisioni prese da chi è al potere, decisioni che affliggono le vite di civili innocenti, non ci esibiremo in Russia. Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre”.