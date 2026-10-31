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Maltempo da oggi e prossimi giorni al Sud, Bora, freddo e prima neve sull’Appennino

Un ponte festivo diviso in due: più sole al Nord, piogge e temporali al Centro-Sud, con il primo freddo e la prima neve sull’Appennino.



Meteo Giornale.it. Il meteo di oggi, sabato 31 ottobre

La notte è trascorsa con cielo poco nuvoloso sulle regioni centro-occidentali del Nord Italia e sulla bassa Romagna, mentre in questa mattina – comlice l’avvio di un flusso d’aria da nord est – il maltempo colpisce soprattutto parte del Sud, la Sicilia e la Sardegna orientale, dove il cielo è molto nuvoloso con rovesci e qualche temporale. Al Centro le nubi sono più compatte sul versante adriatico, con rovesci tra Marche e Abruzzo, mentre su Toscana e versante tirrenico il tempo è più tranquillo. Nel pomeriggio i fenomeni al Sud saranno più diffusi sulle coste adriatiche e ioniche, qualche pioggia raggiungerà anche il basso Lazio. In giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali sono attese piogge, neve sui 1600-1800 con quota in discesa, mentre sul resto del Nord il cielo resterà sereno o poco nuvoloso con temperature pomeridiane miti.

Domenica 1° novembre con piogge e neve in montagna

Il giorno di Ognissanti porterà un peggioramento più esteso, con cielo molto nuvoloso al Nord e piogge e temporali in particolare sull’alto Adriatico, sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi occidentali. Dal pomeriggio arriveranno deboli nevicate sopra i 1500 metri sulle Alpi centro-occidentali e localmente fino a 1000-1200 metri sull’Appennino emiliano. Insomma, una bella novità dopo tanto caldo e mitezza autunnale. Al Centro pioverà sulle regioni adriatiche, sul basso Lazio e in Sardegna, con neve dal pomeriggio oltre i 1200-1300 metri sull’Appennino abruzzese, mentre al Sud e in Sicilia il maltempo sarà diffuso su tutte le regioni. Insomma, la giornata domenicale e festiva trascorrerà con un cambiamento del tempo che è stato annunciato da vari giorni.

Lunedì 2 novembre il giorno più difficile per il Sud

Lunedì l’instabilità si concentrerà sulle regioni del Centro-Sud, con fenomeni intensi soprattutto su Basilicata, Puglia, Sicilia e Calabria tirreniche e sull’Abruzzo, dove arriveranno le prime vere nevicate sull’Appennino. Piogge anche sulle coste sarde, mentre il Nord resterà più tranquillo, fatta eccezione per l’Emilia-Romagna interna meridionale con qualche rovescio o temporale. I fenomeni al Sud Italia, specie settore adriatico e ionico, potrebbero anche essere intensi, ed estendersi anche alla Sicilia nord orientlae e orientale, sempre con locale marcata intensità. Il fenomeno che accentuerà le precipitazioni è noto come stau, ovvero sbarramento delle nubi.

Da martedì miglioramento, ma giovedì torna la pioggia

Martedì 3 novembre il tempo migliorerà al Nord e sulle regioni tirreniche centrali, mentre al Sud e sulla Sicilia tirrenica proseguiranno rovesci e temporali, comunque in calo nel corso della giornata.

Mercoledì 4 novembre resteranno piogge sparse su Sicilia ionica, Calabria meridionale, coste orientali sarde, alto Lazio e Marche settentrionali, poi giovedì 5 novembre un nuovo peggioramento porterà piogge e temporali su Sicilia e Sardegna e, in modo più marginale, su Calabria, Gargano e coste dell’Abruzzo.

Insomma, avremo un inizio di novembre che ha più caratteristiche invernali che autunnali, ma tuttavia non ci sarà alcuna ondata di gelo, e comunque questa situazione meteo rientra nella normalità del mese di novembre.

Temperature, venti e mari in breve

Le massime caleranno in modo deciso domenica al Centro-Nord e in parte del Sud, con minime fino al 4 novembre di 0°C a Bolzano, 1°C ad Aosta e Trento, 5°C a Milano e 9°C a Roma, mentre al Sud si resterà tra 11°C di Napoli e 14°C di Palermo e Messina. Le massime toccheranno 24°C a Siracusa e 23°C a Palermo, Catania e Cagliari, con 20°C a Roma, 17°C a Milano e solo 11°C ad Aosta. Domenica soffieranno venti da nord-est, con raffiche di Bora sull’Adriatico centro-settentrionale, e mari fino ad agitati sull’alto Adriatico e sul Canale di Sardegna. Si noti che le temperature non saranno da gelo, e che i bassi valori del Nord Italia, non saranno eccessivamente dissimili rispetto a quelli che stiamo misurando questi giorni.