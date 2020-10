Maltempo all’inizio della prossima settimana

Un weekend “tranquillo” prima di un’intensa ondata di maltempo. Prende sempre più corpo l’ipotesi di un netto peggioramento per l’inizio della prossima settimana caratterizzato da piogge ingenti, temporali e forti venti.

A causarlo potrebbe essere l’affondo di una vasta saccatura che andrebbe a generare un vortice depressionario sul Mediterraneo in transito (anche) sullo Ionio: una delle configurazioni più proficue in termini di precipitazioni per il sud.