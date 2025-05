Maica Benedicto, retroscena sulla rottura tra Lorenzo e Shaila Gatta: “Lui è innamorato di Helena Prestes”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’ex velina di Striscia La Notizia ha sconvolto l’opinione pubblica quando nel corso della finale del programma ha deciso di lasciare il modello milanese, con il quale aveva avuto una relazione nella casa. Ad un mese dalla fine della storia degli Shailenzo, un volto tv avrebbe rivelato un clamoroso retroscena riguardante il loro addio. Si tratta di Maica Benedicto, che aveva preso parte del Grande Fratello per alcuni giorni. La concorrente ha fatto una rivelazione clamorosa nel corso di un reality show che sta facendo attualmente in Spagna. Nel corso di un dialogo con altri concorrenti, la donna ha dichiarato le seguenti parole: “Shaila mi ha detto che ha capito che Lorenzo Spolverato è ancora innamorato di Helena Prestes ammesso e concesso che lo sia mai stato veramente”.

Helena Prestes si gode la sua storia d’amore con Javier Martinez

Le parole di Maica Benedicto sembrano trovare fondamento quando Shaila Gatta ha deciso di lasciare Lorenzo Spolverato davanti a tutta Italia nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. In quell’occasione, l’ex velina aveva detto di essersi sentita molto usata e poco amata, aggiungendo poi che era ossessionato da Helena Prestes. Al momento le affermazioni di Maica Benedicto non sono state replicate da nessuno dei diretti interessi. Helena Prestes ad esempio si sta godendo la sua storia d’amore al fianco di Javier Martinez. La coppia si trova in vacanza in Egitto dove hanno festeggiato i tre mesi di relazione. I due sembrano abbiano voluto chiudere un po’ i ponti con gli ex gieffini che li avevano portati spesso a litigare nella casa.