M5S Manfredonia: “Sul ballottaggio nessuna indicazione di voto”

Abbiamo mantenuto un certo silenzio, ma a questo punto ci sembra doveroso confermare con parole ciò che avevamo dimostrato con i fatti: sin dall’inizio della nostra campagna elettorale, abbiamo avuto l’obiettivo di offrire una proposta politica innovativa, profondamente tematica e alternativa a determinati vincoli ed errori del passato.



Coerentemente con questo obiettivo, constatato il risultato elettorale, svolgeremo il nostro ruolo di opposizione in consiglio comunale.



La nostra opposizione sarà tematica e propositiva, perché bisogna essere costruttori, ognuno nei rispettivi ruoli assegnati, di un tempo futuro per la nostra città. Al tempo stesso, svolgeremo un’attenta verifica dei doveri della squadra di governo e di maggioranza consigliare, indicando le dovute correzioni.



È ovvia, dunque, la nostra decisione di non sostenere alcuno dei due sindaci che si presenteranno al ballottaggio.



Auguriamo loro una buona competizione elettorale e buon voto per il turno di domenica 23 e lunedì 24, auspicando quanto prima l’inizio delle attività di gestione e governo delle tematiche e delle urgenze cittadine più rilevanti.



Grazie, inoltre, a tutti quelli che ci hanno sostenuto in questa difficilissima tornata elettorale. Siamo già al lavoro per ridare linfa al nostro progetto politico.

M5S Manfredonia