M5S: “Finanziamenti europei a supporto del settore turistico”

Come sostenere gli operatori del settore turistico del territorio?

Ne parlano tutti ed il nodo cruciale è sempre lo stesso: reperire i fondi necessari.

Nel prossimo appuntamento del ciclo di incontri promosso dal Meetup Movimento 5 Stelle Manfredonia dal titolo “Finanziamenti europei a supporto del settore turistico” affronteremo il tema dello sviluppo turistico.

L’evento si terrà, il 16 aprile alle ore 19:00 su piattaforma Zoom al seguente link https://zoom.us/j/94574984955?pwd=TE1XbFM5TUR4aW9BWXRRaU5WZ3QrZz09 e sarà diffuso anche sulla pagina Facebook ufficiale fb.com/Movimento5StelleManfredonia.

Nel 2020 l’Italia ha aumentato la spesa dei fondi europei, ma tanto c’è ancora da fare per intercettare queste risorse. Il turismo, in particolare, è un settore trainante per il nostro territorio e per tutta l’Italia.

Ne parliamo con l’Eurodeputato Mario FURORE (M5S) e l’Avv. Roberta MANCIA (esperta in progettazione europea) per dare spunti e chiarimenti e per gettare le basi per una attenta e concreta discussione sulle possibilità di sviluppo turistico della nostra città e sulle opportunità di intercettare le agevolazioni economiche dell’Unione Europea.



L’evento ci permetterà di scoprire il mondo dei fondi europei a gestione diretta, i requisiti per la partecipazione, quali sono i programmi che offrono misure a sostegno del settore turistico ed infine esplorare i progetti già approvati e le best practices in questo ambito.

Per progettare il nuovo volto del nostro territorio occorre conoscerlo e conoscere le opportunità che si possono cogliere.

L’evento è aperto agli attori politici e sociali, agli operatori del settore turistico e a tutti i cittadini.