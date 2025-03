[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

M5S deposita mozione perché la Regione Puglia prenda posizione contro il piano di riarmo europeo. “Il 5 aprile saremo in piazza a Roma per dire basta ai soldi per le armi”

Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione per chiedere alla Regione Puglia di prendere posizione contro il piano di riarmo europeo “ReArm Europe/Readiness 2030”. Lo annunciano i consiglieri Marco Galante (capogruppo), Rosa Barone, Cristian Casili e Grazia Di Bari.

Nella mozione si chiede alla giunta di attivarsi, per quanto di propria competenza, per manifestare nelle sedi istituzionali opportune la contrarietà al piano di riarmo europeo e all’aumento delle spese militari e promuovere una posizione orientata alla pace e alla risoluzione diplomatica dei conflitti internazionali. Si impegna inoltre la giunta a sostenere, nell’ambito delle relazioni istituzionali con il Governo e le istituzioni europee, la destinazione delle risorse pubbliche verso investimenti che promuovano lo sviluppo sostenibile, il rafforzamento del sistema sanitario e delle politiche di welfare.

“Il piano di riarmo – spiegano i pentastellati – vale 800 miliardi di euro e segna un cambio di rotta dell’Unione a favore di una militarizzazione dell’Ue, come più volte denunciato dal gruppo parlamentare del M5S. Il piano prevede anche per gli Stati membri la possibilità di innalzare la propria spesa militare a livello nazionale attraverso l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di Stabilità e Crescita, ipotesi che consentendo lo scorporo degli investimenti per la difesa dal calcolo deficit /Pil, libererebbe complessivamente 650 miliardi di euro in 4 anni, da aggiungersi ai 150 miliardi del nuovo strumento di prestiti per la difesa sostenuti dal bilancio dell’UE”.

"La svolta bellicista – proseguono i consiglieri – sta minando le fondamenta dello spirito originale del progetto di pace dell'Unione Europea, che auspichiamo si torni a perseguire, come sancito dal 'Manifesto di Ventotene'. Per queste ragioni il M5S sta presentando una mozione in tutti i consigli regionali. Le stesse motivazioni per cui saremo in piazza a Roma il prossimo 5 aprile per una grande manifestazione nazionale. Contro il riarmo, contro lo spreco di miliardi in armi mentre scuole, ospedali e servizi pubblici vengono lasciati senza risorse. Non possiamo restare a guardare mentre si tagliano stipendi, pensioni e servizi essenziali per finanziare la guerra. È il momento di dire basta".