“L’uomo col cilindro” approda su Amazon Prime

Dopo il rilascio su Vimeo il 6 gennaio e dopo l’uscita in DVD appena annunciata, “L’Uomo col cilindro” di Stefano Simone è approdato anche sul colosso dello streaming Amazon Prime Video (si, a pagamento si può vederlo ovunque, anche in Italia)!

Un traguardo fantastico e meritato, considerando anche i tempi in cui è accaduto tutto ciò (il 20 agosto sono iniziate le riprese).

Approfitto per ringraziare il produttore Massimo Bezzati per aver sempre creduto in questo progetto!

In bocca al lupo al cilindrato