L’UGR 27 al fianco della popolazione

L’unione garganica Radio27 è un’associazione di protezione civile che nasce a Monte Sant’Angelo e da circa 22 anni opera sia a livello locale, provinciale, nazionale, con passione e impegno. La sua forza risiede nei cuori dei tanti volontari che ogni giorno si mettono al servizio in maniera gratuita.

Anche in questa emergenza sanitaria causata dal COVID-19 l’U.G.R 27 è scesa in strada, con i propri mezzi e volontari per essere al fianco della popolazione di Monte Sant’Angelo, in un momento difficile come questo.

Nell’ambito delle attività del #COCMonteSant’Angelo-Centro Operativo Comunale- l’U.G.R 27 è impegnata nel servizio spesa a domicilio, con consegna di farmaci e beni di prima necessità a domicilio. Questo servizio è a disposizione di tutta la popolazione over 65 chiamando al numero di telefono 0884562858.

“Questa emergenza sanitaria si combatte solo con il distanziamento sociale, pertanto abbiamo deciso insieme al comune di Monte Sant’Angelo di portare avanti questa iniziativa, rivolta in particolar modo ad anziani- dichiara il dott.Felice Totaro presidente dall’associazione U.G.R 27- Ancora una volta come associazione cerchiamo di dare il nostro contributo, e supporto per tutelare la cittadinanza ma in particolar modo la popolazione anziana. Ringrazio tutti i cittadini per la collaborazione, questo è il momento in cui tutti siamo chiamati a restare a casa rispettando le indicazioni che ci vengono fornite dagli organi competenti. E’ il momento dove tutti siamo chiamati ad essere comunità, tutti nel proprio piccolo possono aiutarci ad aiutare restando a casa. I nostri volontari con grande passione stanno dimostrando un forte desiderio di mettersi al servizio, portando una piccola luce di speranza in questi giorni così difficili.”

E’ stato realizzato un breve video, nel rispetto delle disposizioni governative per la lotta alla diffusione del contagio da COVID-19, che illustra il servizio svolto dall’associazione, a cura di Pasquale Ciuffreda.

Aiutare il prossimo è ciò che riesce meglio all’U.G.R. 27.