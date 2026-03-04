[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucia Tancredi presenta il suo nuovo romanzo al Provo.Cult

Ersilia e le altre, di Lucia Tancredi

L’autrice pugliese presenta il suo ultimo romanzo presso il Provo.Cult di San Giovanni Rotondo

Sabato 7 marzo il Provo.Cult C.Lab, in collaborazione con I Presidi del Libro di San Giovanni Rotondo, torna ad ospitare una delle più brillanti e promettenti autrici pugliesi, verrà infatti presentato in sede l’ultimo romanzo di Lucia Tancredi “Ersilia e le altre – Storia straordinaria di donne e bambine all’alba del femminismo”.

Il volume ci restituisce la storia di una pioniera del femminismo impegnato e concreto, quella di Ersilia Bronzini Majno, fondatrice dell’Unione Femminile nel 1898, Unione ad oggi ancora operativa nella storica sede milanese, e dell’Asilo Mariuccia nel 1902.

L’autrice, Lucia Tancredi, già nota al grande pubblico con romanzi come Ildegarda, L’otto, Jacopa dei Sette Soli e Ogni cosa è per Giulia, riesce attraverso quest’ultimo lavoro a unire la vita privata e l’impegno pubblico di Ersilia su uno sfondo politico e sociale fatto di pregiudizi e regole imposte.

“Vediamo ovunque la frustate con cui la società sprona la donna, questa povera bestia in salita: continuiamo a dirci cosa possiamo fare? Io dico: metterci insieme, fondare un’alleanza, superare diffidenze e preconcetti. Comprendere che da sole non andiamo da nessuna parte. Se creiamo l’Unione Femminile corriamo un solo rischio, incendiario incandescente meraviglioso: essere la prima organizzazione politica di massa in Italia”

Sarà un viaggio storico attraverso la vita di donne che sono riuscite a lasciare un’impronta a tratti silenziosa, ma decisiva nella storia del femminismo italiano.

Il libro, edito da Ponte alle Grazie, è stato inoltre selezionato, su segnalazione di Loredana Lipperini, per il Premio Strega 2026. La selezione, pur essendo nella sua fase embrionale (la dozzina finalista verrà annunciata il 3 giugno) è certamente motivo di orgoglio per un’autrice capace di rendere la narrazione storica uno strumento di narrazione universale.

La presentazione di sabato 7 marzo, oltre alla presenza stessa dell’autrice, sarà accompagnata da un racconto per immagini a cura di Alessandra Dameno.

A seguire chi vorrà potrà trattenersi per un momento conviviale e solidale. Al termine della presentazione avrà infatti luogo un “Aperitivo Solidale 100 Cene” in favore di Emergency, un progetto che unisce il piacere dello stare insieme all’impegno concreto di sostenere attivamente il lavoro dei volontari negli ospedali.

Appuntamento pertanto a sabato 7 marzo a partire dalle ore 19.00 presso via Cocle,30 a San Giovanni Rotondo.