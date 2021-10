“Luce d’ottobre” a Mattinata, dal 15 al 17 ottobre

Quello della luce è un filo rosso che intreccia la fede, la storia, la cultura ed il folklore della comunità di Mattinata, protetta proprio da Santa Maria della Luce celebrata ogni anno il 15 settembre.

Una luce, che seppur le giornate autunnali rendono più fioca, il Comune di Mattinata rende netta e luminosa con la tre giorni di eventi denominata appunto “Luce d’Ottobre”, che animerà la cittadina garganica in questo weekend.

Cultura, arte, intrattenimento, musica, beneficenza, sport e prevenzione sono i cardini di questa iniziativa.

“Mattinata è la città della luce – dichiara il sindaco Michele Bisceglia – Una luce che guida ed ispira la nostra comunità attraverso la nostra Santa Patrona e che deve riverberarsi durante tutto il corso dell’anno e non solo in occasione della Festa patronale. Luce d’Ottobre vuol essere un collante per la comunità e un’attrattiva per i turisti dei territori limitrofi”.

Si inizia domani, venerdì 15 ottobre, con l’accensione delle luminarie (ore 18) per poi proseguire (ore 19, presso sagrato della Parrocchia) con l’appuntamento della consegna delle benemerenze ai donatori di sangue (organizzato dall’Avis Mattinata).

Ad aprire la giornata di sabato, alle ore 9 – presso Palazzo Mantuano – ci sarà la passeggiata a Monte Saraceno per celebrare l’Ottobre Rosa, mese della prevenzione della lotta al tumore al seno (promossa con LILT): all’arrivo è previsto un momento di riflessione sulla condizione delle donne afgane in compagnia di Patrizia Labianca, membro del progetto THE WAYS OF HEROES, che reciterà alcuni testi poetici. Nel pomeriggio, alle ore 18, l’attesa celebrazione eucaristica con la reposizione del quadro della Patrona “Santa Maria della Luce”, che sarà preceduto (ore 17) dal festoso giro per le vie cittadine del Complesso Bandistico di Mattinata.

La serata sarà scandita da diversi altri appuntamenti: JUKE-BOX OPERA (ore 20.15 – Piazza Santa Maria della Luce con Monte Sacro e Dramaturgie), a seguire lo spettacolo pirotecnico (ore 21.30, Villa Comunale) per terminare con Ninna Nanne di Mezzanotte (ore 24, Via Torquato Tasso c/o giardino del Mad Mall). Nel corso della giornata, con cerimonia privata, vi sarà anche la consegna dell’Encomio Solenne al Dott. Matteo Potenza.

“Luce d’Ottobre” si concluderà con i tre appuntamenti di domenica mattina: presso il Poliambulatorio ASL Momento di solidarietà AVIS – DONAZIONE SANGUE (dalle 8.30 alle 11.30, con l’AVIS), la celebrazione eucaristica della Parrocchia “Santa Maria della Luce” (ore 11) e lo spettacolo MISSALAIKA opera quasi-rock (ore 12, Piazza Santa Maria della Luce).

L’iniziativa è promossa dal Comune di Mattinata, dalla Parrocchia Abbazia “Santa Maria della Luce” e dal Comitato Festa Patronale “S. Maria della Luce”.