Luca Giurato, amori, figli e matrimonio: la vita privata del conduttore

Tutti gli amori, i matrimoni e la vita intima e privata del compianto Luca Giurato: un uomo riservato che ha sempre tenuto lontano il gossip.

Il mondo dello spettacolo e della televisione piange la morte di Luca Giurato, stroncato da un infarto fulminante all’età di 84 anni. La sua dipartita ha lasciato un grande vuoto nel cuore di colleghi, amici e telespettatori che lo ricordano con dolcezza e con un sorriso sulle labbra. Il web è pieno di messaggi di cordoglio, ricordi della vita e della carriera di un uomo tanto positivo e aperto, quanto riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

Di ciò che accadeva dietro le quinte, infatti, Luca Giurato non ha mai voluto fare troppe chiacchiere. Ha sempre cercato di tenere segreta la sua vita privata e intima, le sue relazioni, i suoi figli e tutto ciò di cui il gossip si nutre ogni giorno. Eppure, il conduttore ha lasciato tante persone che lo hanno amato in vita e che, oggi, lo ricordano con amore.

Luca Giurato: chi è sua moglie, quanti figli aveva e tutto ciò che sappiamo sulla sua vita privata

Mentre un infarto lo stroncava ad 84 anni, Luca Giurato si trovava a cena con sua moglie Daniela Vergara, la seconda dopo il primo matrimonio. Il conduttore, infatti, si è sposato per la prima volta con l’ex avvocatessa Gianna Furio. Con lei, Giurato ha il suo primo e unico figlio. Tuttavia di questo matrimonio, del divorzio e di come fossero i rapporti tra i due non si hanno notizie, proprio per la volontà del conduttore di mantenere il più possibile separata vita privata e lavorativa.

Arriva, poi, la seconda relazione importante con Daniela Vergara, con cui rimane fino alla morte. I due si sono incontrati a Montecitorio, nei corridoi: lei una giovane e attraente giornalista, lui intraprendente e desideroso di conoscere di più questa “creatura meravigliosa”, come lui stesso l’ha definita in una dolce intervista rilasciata in occasione del suo ottantesimo compleanno.

I due si sposano felicemente e rimangono insieme fino alla fine. Daniela Vergara, classe 1951 di Alessandria d’Egitto