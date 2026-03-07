L’oroscopo di domani 9 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Capricorno re incontrastato del cielo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di lunedì 9 marzo 2026 si apre con una configurazione astrale che invita alla concretezza, tipica di un inizio settimana che non ammette troppe distrazioni. Mentre il Sole prosegue il suo cammino nel segno dei Pesci, portando una dose di sensibilità e intuito, altri transiti planetari creano geometrie più rigorose, spingendoci a bilanciare il sogno con il dovere. È una giornata di passaggio, in cui le energie cosmiche favoriscono chi saprà ascoltare il proprio istinto senza però perdere di vista la logica e l’organizzazione pratica.

In questo scenario di inizio marzo, alcuni segni sembrano cavalcare l’onda del successo con estrema naturalezza, mentre altri dovranno faticare un po’ di più per trovare il proprio centro di gravità permanente. La danza dei pianeti premierà soprattutto chi punta sulla qualità dei rapporti e sulla chiarezza d’intenti.

I segni più favoriti dalle stelle in questa giornata saranno il Capricorno, la Vergine e il Cancro. Questi tre protagonisti dello zodiaco godranno di una protezione speciale, riuscendo a trasformare ogni sfida in un’opportunità di crescita, mentre i segni di Fuoco e d’Aria dovranno prestare attenzione a qualche piccola turbolenza comunicativa.

Oroscopo di domani, lunedì 9 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: Capricorno al top, Gemelli e Sagittario in coda

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 5. Parola chiave: nervosismo e spirito di contraddizione, scaricate le tensioni con l’arte. Inizierete la settimana con una strana sensazione di insofferenza che difficilmente riuscirete a mascherare. Le stelle indicano un lunedì segnato da nervosismo e spirito di contraddizione, che vi porteranno a mettere in discussione ogni direttiva o suggerimento che riceverete, sia al lavoro che in famiglia. Avrete la sensazione che nessuno vi capisca davvero, ma forse sarete proprio voi a non voler essere capiti, ergendo muri di parole taglienti. Non permetterete alla frustrazione di prendere il sopravvento; piuttosto, cercherete un canale alternativo per esprimere ciò che sentite. Scaricherete le tensioni con l’arte o con qualsiasi attività creativa che vi permetta di far fluire l’energia senza scontrarvi con gli altri. La serata richiederà silenzio e introspezione: non forzerete i dialoghi se non vi sentirete pronti.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 5. Parola chiave: emozioni mutevoli e agitazione, cercate di mantenere l’equilibrio senza strafare. Vi sentirete come un arco teso senza una freccia da scoccare. Questo lunedì 9 marzo si presenterà sotto il segno di emozioni mutevoli e agitazione, rendendo difficile la concentrazione sui compiti più banali. La vostra mente correrà troppo avanti rispetto alla realtà, creando ansie inutili per situazioni che ancora non si sono verificate. Gli astri vi consiglieranno prudenza: cercherete di mantenere l’equilibrio senza strafare, evitando di prendere impegni che non potrete onorare. La stanchezza accumulata nel weekend potrebbe presentare il conto proprio ora, rendendovi meno tolleranti del solito verso i piccoli intoppi quotidiani. Vi fermerete prima di raggiungere il limite e dedicherete la serata al riposo assoluto, spegnendo il telefono e ogni fonte di disturbo.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 5,5. Parola chiave: prudenza legale e riflessione, non siate sulla difensiva davanti ai ritardi. Le stelle vi chiederanno un atto di pazienza che mal si concilia con la vostra natura regale. Sarà una giornata che richiederà prudenza legale e riflessione, specialmente se avete contratti in sospeso o questioni burocratiche da sbrigare. Sentirete il peso di alcune responsabilità e potreste reagire in modo eccessivo a piccoli intoppi: non sarete sulla difensiva davanti ai ritardi o alle lungaggini amministrative, poiché arrabbiarvi non accelererà i tempi. Userete questo lunedì per riorganizzare le vostre priorità, mettendo da parte l’orgoglio per ascoltare i consigli di chi ne sa più di voi. Entro sera, la nebbia inizierà a diradarsi, ma dovrete ammettere che non tutto può essere sotto il vostro controllo assoluto.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6. Parola chiave: bisogno di movimento e analisi approfondita per evolvere in modo costruttivo. Vi troverete in una sorta di limbo astrale, in attesa di una svolta che tarda ad arrivare. Sentirete un forte bisogno di movimento e analisi approfondita, sia fisica che mentale, per scuotervi di dosso un senso di torpore che vi accompagna da qualche giorno. Analizzerete ogni dettaglio della vostra vita attuale per capire cosa deve essere cambiato e cosa invece merita di restare. Sarà un lunedì di pianificazione costruttiva: non agirete d’impulso, ma valuterete ogni mossa con la consueta precisione. Evolverete in modo costruttivo solo se accetterete di abbandonare alcune vecchie abitudini che ormai vi stanno strette. La serata vi regalerà una piccola intuizione che userete a vostro vantaggio nei prossimi giorni.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: progetti collettivi e disciplina a tavola, usate la gentilezza per placare le tensioni. Il vostro lunedì sarà un esercizio di diplomazia, dote che solitamente non brilla nel vostro repertorio. Vi concentrerete su progetti collettivi e disciplina a tavola, cercando di coordinare le vostre ambizioni con quelle del gruppo di lavoro o della famiglia. Non mancheranno i momenti di attrito, ma userete la gentilezza per placare le tensioni, evitando che piccoli malintesi diventino incendi indomabili. Sarà fondamentale anche un occhio di riguardo al benessere fisico: la disciplina non dovrà mancare, specialmente per quanto riguarda l’alimentazione, per evitare pesanti cali di energia nel pomeriggio. Dimostrerete a tutti che sapete essere dei leader empatici e non solo dei guerrieri solitari.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7. Parola chiave: comunicazione e umorismo vincenti, ma attenzione alla stanchezza mentale. Le stelle vi regaleranno una verve comunicativa insolita, che vi permetterà di sbloccare situazioni ferme da tempo. Metterete in campo comunicazione e umorismo vincenti, diventando il punto di riferimento per colleghi e amici che cercheranno il vostro supporto. Riuscirete a sdrammatizzare anche le questioni più spinose con una battuta pronta, ma dovrete prestare attenzione alla stanchezza mentale. A metà giornata potreste sentire il bisogno di staccare la spina per non andare in sovraccarico. Nonostante la vostra resistenza proverbiale, vi concederete delle pause rigeneranti per mantenere alta la qualità del vostro lavoro. I successi di oggi getteranno le basi per un’ottima settimana produttiva.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: buone notizie e spirito risoluto, uscite dai soliti schemi per ricaricarvi. Sotto l’influsso positivo del vostro Sole, inizierete la settimana con una marcia in più. Riceverete buone notizie e spirito risoluto, forse una conferma che aspettavate o un complimento inaspettato che vi farà sorridere di cuore. Sarete determinati a portare a termine i vostri compiti con un’efficienza che stupirà chi vi circonda. Per mantenere questo stato di grazia, uscirete dai soliti schemi: sceglierete un percorso diverso per andare al lavoro o proverete un nuovo hobby nel tempo libero. Questo cambiamento di prospettiva vi aiuterà a ricaricarvi e a guardare al futuro con rinnovato ottimismo. La fortuna vi sorriderà, a patto che sappiate accogliere le novità senza timore.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7,5. Parola chiave: voglia di indipendenza e protezione dei propri interessi e dei propri cari. Il lunedì si tingerà di colori intensi per voi, che non amate le mezze misure. Manifesterete una forte voglia di indipendenza e protezione verso ciò che avete costruito con fatica. Sarete meno inclini ai compromessi del solito, specialmente se sentirete minacciati i vostri interessi o la serenità dei vostri cari. Questa fermezza non sarà aggressiva, ma piuttosto una solida barriera contro le interferenze esterne. Saprete gestire con maestria le finanze e i rapporti di potere, ottenendo il rispetto di chi cercherà di ostacolarvi. La vostra forza interiore sarà evidente a tutti e vi permetterà di chiudere la giornata con la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: solidità interiore e successo relazionale, godetevi i piaceri senza sensi di colpa. State attraversando un momento di grande equilibrio che si rifletterà positivamente su ogni ambito della vostra vita. Sperimenterete solidità interiore e successo relazionale, riuscendo a connettervi profondamente con le persone che amate. I vostri consigli saranno preziosi e la vostra presenza sarà ricercata ovunque. Vi sentirete finalmente in pace con voi stessi e con il mondo, una condizione che vi permetterà di godervi i piaceri della vita senza sensi di colpa. Che sia una cena gourmet o un acquisto desiderato da tempo, vi concederete il lusso di essere felici. La vostra energia positiva sarà contagiosa e attirerà verso di voi nuove interessanti opportunità di collaborazione.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 8. Parola chiave: armonia relazionale ritrovata, evitate la solitudine e cercate la convivialità. Il cielo di questo lunedì spazzerà via le nubi malinconiche dei giorni scorsi. Vivrete un’armonia relazionale ritrovata, sentendovi finalmente protetti e amati all’interno del vostro nido. Sarà fondamentale evitare la solitudine: cercherete la convivialità, organizzando magari un piccolo incontro o una chiamata lunga con una persona cara. La vostra sensibilità sarà il vostro punto di forza, permettendovi di leggere tra le righe e di risolvere piccoli contrasti domestici con un sorriso e un abbraccio. Sentirete che il calore umano è la medicina migliore per affrontare le sfide della settimana. La serata sarà magica, perfetta per scambiarsi promesse e sogni per il futuro.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8,5. Parola chiave: dialogo fraterno e crescita personale, ottima intesa con l’entourage. Sarete i veri strateghi di questo 9 marzo, capaci di unire precisione e calore umano. Svilupperete un dialogo fraterno e crescita personale, aprendovi a nuovi punti di vista che arricchiranno il vostro bagaglio interiore. Avrete un’ottima intesa con l’entourage, dai colleghi ai vicini di casa, facilitando la risoluzione di problemi pratici che trascinavate da tempo. La vostra capacità analitica sarà al servizio del bene comune, rendendovi indispensabili in ogni contesto. Sarete fieri dei traguardi raggiunti oggi e userete questa spinta per pianificare i prossimi passi con fiducia estrema. La vostra mente sarà lucida e il vostro cuore leggero, un binomio vincente per ogni successo.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 9. Parola chiave: armonia familiare e creatività al top, osate senza farvi troppe domande. Siete i re incontrastati di questo cielo. La giornata di lunedì vi vedrà brillare in ogni campo, grazie a un’armonia familiare e creatività al top. Tutto sembrerà incastrarsi perfettamente: le vostre idee saranno brillanti e troveranno immediata applicazione pratica, mentre a casa respirerete un’aria di gioia e collaborazione assoluta. Non avrete paura di osare: farete quel passo avanti che sognavate da tempo senza farvi troppe domande o lasciarvi frenare dai dubbi. La vostra determinazione sarà pari solo alla vostra generosità, rendendo questo lunedì indimenticabile. Godetevi ogni istante di questo successo, perché ve lo siete meritato con la vostra incrollabile dedizione.