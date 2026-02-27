L’oroscopo di domani 1° marzo e la classifica di Jonathan: Leone re incontrastato della domenica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di domenica 1° marzo 2026 ci proietta nel cuore pulsante della primavera astrologica, inaugurando un mese che promette di essere trasformativo e ricco di colpi di scena. Il passaggio dei pianeti in questa prima domenica di marzo disegna un quadro celeste di grande fermento: mentre il Sole prosegue il suo cammino nel segno dei Pesci, invitandoci all’introspezione e alla spiritualità, altri transiti più dinamici ci spronano a passare all’azione. È una giornata che richiede un equilibrio sottile tra il sogno e la realtà, tra il desiderio di evasione e la necessità di concretezza.

In questo scenario astrale così variegato, l’energia cosmica premierà soprattutto chi saprà unire il coraggio alla visione a lungo termine. I segni di Fuoco e di Terra godranno di una protezione speciale: il Leone, l’Ariete e il Capricorno si preparano a vivere momenti di pura ascesa, confermandosi i tre segni più favoriti dalle stelle in questa domenica di inizio mese. Al contrario, i segni d’Aria dovranno navigare con prudenza per non disperdere le proprie energie in polemiche sterili.

Preparatevi a scoprire come le configurazioni planetarie influenzeranno il vostro umore, le vostre relazioni e le vostre ambizioni professionali. Di seguito, l’analisi dettagliata per ogni segno zodiacale, ordinata dal voto più basso a quello più alto.

Oroscopo di domani, domenica 1° marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per il Leone, Gemelli sottotono

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 5. Parola chiave: stanchezza e tensioni, mettete da parte l’ego e siate più modesti per evitare scontri. Inizierete il mese con una sensazione di pesantezza che faticherete a scuotervi di dosso. Le stelle di questa domenica indicano chiaramente una fase di stanchezza e tensioni che accumulerete fin dalle prime ore del mattino. Vi sentirete forse poco compresi o, peggio, messi in discussione in ambiti che ritenete di vostra competenza. Il rischio sarà quello di reagire con un eccesso di orgoglio: per questo motivo, il consiglio degli astri è di mettere da parte l’ego. Non cercherete di avere ragione a tutti i costi, specialmente nelle discussioni familiari o di coppia. Se sarete più modesti e accetterete il punto di vista altrui, riuscirete a evitare scontri che potrebbero lasciare l’amaro in bocca per diversi giorni. Riposatevi e delegate il più possibile.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 5,5. Parola chiave: riflessivi e decisi, non restate sulla difensiva e affrontate con realismo le scelte familiari. Vi ritroverete a vivere una domenica un po’ sottotono rispetto ai vostri standard abituali di entusiasmo. Gli influssi planetari vi renderanno insolitamente riflessivi e decisi, ma questa serietà potrebbe essere scambiata per chiusura dagli altri. Sentirete il bisogno di mettere ordine in alcune questioni private, ma attenzione a come vi porrete: non resterete sulla difensiva di fronte alle osservazioni dei vostri cari. Il cielo vi chiederà di affrontare con realismo le scelte familiari, senza fuggire verso i vostri soliti sogni di gloria. Sarà una giornata utile per pianificare, ma meno adatta per festeggiare o per lanciarsi in avventure improvvisate. Valuterete bene i pro e i contro di ogni mossa prima di agire.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6,5. Parola chiave: resistenza passiva e moderazione a tavola, restate imperturbabili di fronte alle restrizioni. Questa domenica di marzo richiederà da parte vostra una dote che possedete in abbondanza ma che oggi dovrete affinare: la pazienza. Sperimenterete una sorta di resistenza passiva contro alcune circostanze esterne che sembreranno bloccare i vostri programmi. Che si tratti di un impegno sociale annullato o di un piccolo contrattempo domestico, il segreto sarà restare imperturbabili di fronte alle restrizioni. Non forzerete la mano e accetterete il ritmo lento della giornata. Un avvertimento specifico riguarda il benessere fisico: le stelle suggeriscono moderazione a tavola. Gli eccessi potrebbero appesantirvi non solo fisicamente, ma anche moralmente. Godetevi la tranquillità delle mura domestiche senza troppe pretese.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6,5. Parola chiave: rallentate il ritmo, evitate la fretta e gli eccessi alimentari per godervi le soddisfazioni. Il mese di marzo si apre per voi con un invito perentorio da parte dell’Universo: rallentate il ritmo. Ultimamente avete corso troppo e i nervi potrebbero essere a fior di pelle. Questa domenica dovrete forzarvi a non pensare al lavoro o alle scadenze imminenti. Eviterete la fretta in ogni sua forma, anche nei piccoli spostamenti o nei preparativi per la giornata. C’è il rischio di voler ottenere tutto e subito, ma il piacere oggi risiederà nella lentezza. Come per altri segni d’acqua, anche per voi sarà fondamentale evitare gli eccessi alimentari: un corpo leggero vi aiuterà a mantenere una mente lucida per godervi le soddisfazioni affettive che arriveranno nel tardo pomeriggio, quando il clima si farà più disteso e romantico.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: relazioni da rinnovare, cercate un terreno comune per superare un clima iniziale teso. La vostra domenica inizierà con qualche piccolo dubbio o con la sensazione che qualcosa nei vostri rapporti interpersonali non sia più in sintonia con i vostri bisogni. Le stelle vi parleranno di relazioni da rinnovare, non necessariamente chiudendole, ma sicuramente trasformandole. Sentirete il bisogno di chiarezza e questo potrebbe creare un clima iniziale teso con il partner o con un amico stretto. Il vostro compito sarà quello di non irrigidirvi sulle vostre posizioni: cercherete un terreno comune attraverso il dialogo costruttivo. Sarà un ottimo momento per spiegare le vostre ragioni senza apparire critici o freddi. Verso sera, la comunicazione diventerà più fluida e ritroverete l’armonia desiderata.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 7. Parola chiave: adattamento e curiosità, superate i vostri limiti usando il giusto discernimento. Il cielo di oggi vi chiederà di essere flessibili come giunchi al vento. Non tutto andrà come avevate previsto, ma proprio in questo imprevisto risiederà il fascino della giornata. Metterete in campo una grande capacità di adattamento e curiosità, che vi porterà a scoprire nuovi interessi o a conoscere persone stimolanti in contesti inusuali. Le stelle vi sproneranno a superare i vostri limiti, magari uscendo dalla vostra “comfort zone” emotiva. Tuttavia, farete bene a usare il giusto discernimento: non tutte le novità che brilleranno sotto la luce di questa domenica saranno oro colato. Valuterete con attenzione le proposte che riceverete, mantenendo quel distacco analitico che vi contraddistingue e che vi proteggerà da eventuali abbagli.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: socievoli e creativi, usate la diplomazia per canalizzare l’energia in eccesso. Vi sentirete pervasi da una strana euforia, una voglia di fare che mal si concilia con la classica pigrizia domenicale del vostro segno. Sarete particolarmente socievoli e creativi, pronti a organizzare qualcosa di bello per le persone che amate o a dedicarvi a un hobby che avevate trascurato. Tuttavia, questa vitalità potrebbe sfociare in una sorta di irrequietezza se non troverete lo sbocco giusto. Il consiglio del cielo è semplice: userete la diplomazia per gestire eventuali divergenze di opinione su come trascorrere il tempo libero. Canalizzerete l’energia in eccesso in attività fisiche o manuali, evitando di riversarla in discussioni inutili. La serata promette scintille di passione per chi è in coppia.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7,5. Parola chiave: perdono e riconciliazione, scaricate il sovraccarico emotivo per godervi l’entusiasmo del momento. Questa domenica rappresenta per voi una vera e propria occasione di pulizia interiore. Le stelle favoriranno il perdono e la riconciliazione, aiutandovi a chiudere quei capitoli del passato che ancora vi tormentano. Sentirete il bisogno di fare pace con qualcuno o, forse, semplicemente con voi stessi. Per riuscirci, scaricherete il sovraccarico emotivo accumulato durante la settimana, magari parlando apertamente con una persona fidata o dedicandovi alla meditazione. Una volta liberati da questo peso, sarete pronti per godervi l’entusiasmo del momento. La seconda parte della giornata sarà luminosa e ricca di stimoli sociali che vi faranno sentire nuovamente al centro dell’attenzione, proprio come piace a voi.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: comunicazione sincera, affrontate le sfide con volontà ma concedetevi il riposo necessario. Con il Sole nel vostro segno, questa domenica di inizio marzo vi vedrà protagonisti di scambi profondi e significativi. Punterete tutto sulla comunicazione sincera, mettendo a nudo i vostri sentimenti senza timore di essere giudicati. Questo atteggiamento aprirà porte che pensavate chiuse, specialmente in ambito sentimentale. Affronterete le sfide della vita quotidiana con una volontà ferrea, dimostrando a tutti di cosa siete capaci quando siete motivati. Tuttavia, le stelle vi ricorderanno di non esagerare con lo stress: vi concederete il riposo necessario tra un impegno e l’altro. La vostra sensibilità sarà altissima, permettendovi di cogliere sfumature che agli altri sfuggiranno completamente. Ascoltate il vostro intuito, non vi tradirà.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 8. Parola chiave: combattivi ma pazienti, dosate le forze e troverete alleati preziosi lungo il cammino. Il mese di marzo inizia sotto i migliori auspici per il vostro segno, che si sente finalmente pronto a scalare nuove vette. Sarete combattivi ma pazienti, un binomio vincente che vi permetterà di ottenere risultati duraturi senza bruciare le tappe. Nonostante sia domenica, la vostra mente sarà rivolta ai grandi obiettivi futuri, ma saprete godervi anche il presente. Le stelle suggeriscono di dosare le forze: non vorrete fare tutto da soli. Imparerete a delegare e, così facendo, troverete alleati preziosi pronti a sostenervi nelle vostre battaglie, sia personali che professionali. È un momento di grande costruzione in cui la vostra autorevolezza sarà riconosciuta e apprezzata da chi vi circonda.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8,5. Parola chiave: audacia e ottimismo contagioso, è il momento ideale per lanciare nuovi progetti. Sarete un vero fiume in piena in questa prima domenica di marzo. L’influsso dei pianeti risveglierà in voi un’audacia e un ottimismo contagioso che travolgerà chiunque vi capiti a tiro. Non ci saranno ostacoli troppo alti né sfide troppo difficili per la vostra grinta attuale. Gli astri confermano che questo è il momento ideale per lanciare nuovi progetti o per proporre idee innovative. Avrete la capacità di convincere gli altri della bontà delle vostre visioni con una facilità disarmante. Non resterete con le mani in mano: la vostra energia vi spingerà a muovervi, a fare sport, a viaggiare o a iniziare qualcosa di totalmente nuovo che segnerà positivamente i prossimi mesi. Il successo è a portata di mano, afferratelo con decisione.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 9. Parola chiave: dinamismo e complicità, approfittate del favore del cielo per prendere iniziative importanti. Siete i re incontrastati di questa domenica 1 marzo. Il cielo splende per voi, regalandovi un dinamismo e una complicità rari, specialmente nei rapporti di coppia e nelle collaborazioni più strette. Vi sentirete invincibili e avrete ragione di esserlo: ogni vostra mossa sembrerà baciata dalla fortuna e supportata da una logica ferrea. Approfitterete del favore del cielo per prendere iniziative importanti che potrebbero cambiare il corso della vostra primavera. Che si tratti di una dichiarazione d’amore, di un acquisto significativo o di una decisione che riguarda la vostra carriera, il successo sarà garantito. Sarete magnetici e la vostra leadership naturale attirerà ammirazione e supporto. Brillerete di luce propria, illuminando anche chi vi sta accanto.