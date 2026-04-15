Lorenzo Spolverato insieme ad un’ex protagonista del Grande Fratello: ecco chi

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato è stato tra i concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello 2024 dove si è messo in luce sia per il suo carattere fumatino che per la sua storia con Shaila Gatta, conclusasi durante la finale. Il modello milanese è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore per una storia pubblicata nel suo profilo Instagram, dov’è molto attivo. L’uomo ha riabbracciato un’ex gieffina con la quale aveva condiviso l’esperienza all’interno del Grande Fratello. Si tratta di Mariavittoria Minghetti, fresca di rottura con Tommaso Franchi. Nella foto pubblicata sui social si vede Lorenzo Spolverato ad un tavolo di un bar insieme alla dottoressa romana e Michael Castorino, anche lui ex concorrente del reality show. La foto ha fatto in breve tempo il giro della rete dove sono apparsi molti commenti di approvazione per la reunion sul suolo milanese.

Lorenzo Spolverato insieme a Mariavittoria Minghetti dopo il Grande Fratello

Il modello milanese ha riabbracciato Mariavittoria Minghetti, con la quale aveva condiviso l’esperienza all’interno del Grande Fratello 2024. La dottoressa romana è finita di recente alla ribalta per i suoi problemi di cuore. La donna e Tommaso Franchi hanno deciso di porre fine alla loro storia d’amore durata per oltre un anno. Allo stesso tempo, Lorenzo Spolverato ha fatto parlare per un presunto flirt con Lucia Ilardo, smentito seccamente da lei all’interno della Casa. La donna ha risposto in questo modo alla domanda di Paola Caruso se fosse fidanzata con l’ex gieffino: “Ma nooo, hai letto qualche notizia?”.