Grande fratello Vip, Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato hanno avuto una storia? La verità

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra le protagoniste di questa edizione del Grande fratello vip vi è Lucia Ilardo. La donna sta facendo molto parlare sia per il suo rapporto d’amore e d’odio con Renato sia per la sua amicizia con Alessandra Mussolini. In queste ore, l’ex protagonista di Temptation Island è finita al centro dell’attenzione per delle confessioni avvenute all’interno della casa più spiata d’Italia. La donna ha fatto chiarezza in merito al suo stato sentimentale, durante una chiacchierata con Paola Caruso nel giardino del Grande fratello vip. La Bonas di Avanti un altro ha domandato a Lucia Ilardo: “Ma non eri fidanzata con Lorenzo Spolverato prima di entrare?”. Di qui, è arrivata la secca smentita della donna, che ha dichiarato: “Ma nooo, hai letto qualche notizia?”.

Grande fratello Vip, Lucia Ilardo smentisce la storia con Lorenzo Spolverato

Lucia Ilardo ha smentito di aver avuto una storia d’amore con Lorenzo Spolverato prima di entrare nella casa del Grande fratello vip. Il modello milanese era stato tra i protagonisti dell’edizione del reality show andato in onda nel 2024 sui teleschermi di Canale 5. In quell’occasione, l’uomo si era messo in mostra per il suo carattere fumantino e per la sua storia d’amore con Shaila Gatta. Di recente, l’ex gieffino è finito al centro della ribalta per un’indiscrezione che lo voleva nuovamente nella casa più spiata d’Italia. Deianira Marzano aveva riportato: “Il Gfvip sta valutando la possibilità di far entrare Lorenzo nella casa per qualche giorno per poi avere un confronto con Rosario, l’ex di Lucia.” Un’ipotesi che sembra sia tramontata definitivamente.