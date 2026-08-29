Domenica il 6° slalom Città di Monte Sant’Angelo

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MOTORSLALOM: IL “MANDOLINO” DEL GARGANO SUONA L’INNO TRICOLORE

Domenica 30 agosto Sessantasei piloti attesi al via del 6° slalom Città di Monte Sant’Angelo, entrato nel massimo campionato italiano ACI Sport 2026 con il coefficiente 1,5. Start gara alle ore 9. Tra i partecipanti anche l’assessore allo Sport di Monte Sant’Angelo Giovanni Vergura, al debutto assoluto su Mini Cooper. Strada Provinciale 55 Macchia-Monte Sant’Angelo chiusa al traffico dalle ore 7.30.

COMUNICATO STAMPA n. 3 – 28 agosto 2026 – vigilia

Il balcone della Puglia è pronto ad accogliere i sessantasei partecipanti del 6° Slalom Città di Monte Sant’Angelo – 10° Memorial Giovanni Pepe, sesta tappa del Campionato Italiano Assoluto Slalom ACI SPORT 2026 che domenica 30 agosto regalerà delle emozionanti sfide sugli iconici tornanti della salita “Macchia – Monte Sant’Angelo”, e potrebbe rivelare nuovi scenari in chiave tricolore. Sarà un evento motoristico che gli appassionati garganici potranno seguire dalle diverse postazioni accessibili al pubblico lungo il percorso di 3.600 metri della strada resa celebre per l’omonima cronoscalata disputata negli anni 70/80 e dell’ormai noto Rally Costa del Gargano. Il tracciato, dopo tornanti mozzafiato con il passaggio a salutare un singolare “mandolino” posto all’interno di una curva, arriva a ridosso del centro abitato, con la linea di arrivo disegnata proprio davanti alle terrazze panoramiche.

La gara, valida anche per il 23° Challenge Interregionale CPB “Campania Puglia Basilicata” sarà un guanto di sfida importante per i vertici della classifica tricolore ed il campano plurititolato Salvatore Venanzio è pronto ad indossare il numero “1” sulle fiancate della sua Nova Proto NP03 – Honda 2000, attuale leader della classifica tricolore, alla sua prima volta su questo percorso. Il pilota di Massa Lubrense e presidente dell’omonima scuderia dovrà affrontare in prima linea il suo compagno di casacca e quattro volte campione italiano Luigi Vinaccia, numero “4” sugli scudi, sempre a bordo della sua Osella PA6/9 by Paco74, della stessa cubatura di Venanzio, ma le attenzioni sono puntate sul catanese Silvio Fiore, attualmente secondo nella classifica di campionato su Radical SR4 – Aprilia numero “2”. Nel cospicuo parterre di tredici sportcars del gruppo E2SC, occhi puntati anche sul pignolese Saverio Miglionico, vincitore dell’appuntamento di Montesano sulla Marcella a bordo della sua Osella PA21 4C 2000 della scuderia M.M. Racing, sui lucerini Domenico e Giuseppe Palumbo, rispettivamente figlio e padre a bordo il primo di una Radical SR4, il secondo su Osella PA21S targati Scuderia Vesuvio, e sul campano Pasquale Amatruda, sempre su Radical ma in versione Prosport. Tra le vetture monoposto E2SS sarà interessante seguire il frusinate di Santopadre Adriano Ricci, leader della classifica di gruppo sulla fidata Formula Gloria B5, accompagnato in categoria dall’avellinese Matteo De Cicco, su vettura omonima. Tra i piccoli e spettacolari mini bolidi Kart Cross, 9 in totale, si rinnova il duello per lo scettro tricolore tra il potentino Giovanni Cutro su GMN Suzuki ed il campano di Sant’Agnello Giuseppe Esposito, su Speedcar Evo, che dovranno tenere alta la concentrazione per difendersi dal veloce rallista locale Lino Masulli, anche lui su Speedcar Evo, pronto a dare il massimo sulla strada di casa con i colori della Gargano Racing Team, dal tenace rallista tarantino Vito Ciracì, che con il suo Yacar è pronto a regalare spettacolo e far divertire il pubblico presente, e dal rientrante campano Fabio Gargiulo, sul suo Kamizaz 2 Suzuki. Il raggruppamento più numeroso è rappresentato dalle veloci e divertenti E2SH, ed a comandare il nutrito parterre sarà il ligure di Busalla Alessandro Polini che comanda la classifica di gruppo con la sua vettura autocostruita Polini 01 BMW. Il genovese dovrà gestire gli attacchi dei campani Giovanni Piccolo su Fiat 600, giunto secondo assoluto lo scorso anno, Antonio Varricchione su Fiat 126, e del lucano Giuseppe Bocchetta, su A112 Suzuki. Lo spettacolo sarà garantito in gruppo A con la presenza di numerose vetture da rally presenti al via. A cominciare dalla piccola e scattante Fiat 600 del pilota di Mattinata Massimo Sansone, per proseguire con la Peugeot 106 Kit del salentino Francesco Casto, l’Opel Corsa GSI del locale Matteo La Torre, l’iconica Lancia Ypsilon Rally4 di Michele Mastromattei e le spettacolari Skoda Fabia Rally 2 condotte da Francesco e Giuseppe Troiano. Occhi puntati in Gruppo N con il lucano Niki Icuchi su Peugeot 106, pronto a tenere testa alta alla classifica tricolore di categoria, mentre nel gruppo Racing Start, il fasanese Natalio Ostuni e la sua Peugeot 106 dovranno preservare la doppia leadership nella serie nazionale e nel Challenge CPB e gli attacchi del partenopeo King Dragon, sulla sua Mini Cooper S. Nella categoria è presente l’unica lady in gara, la potentina Paola Pepe si Citroën Saxo VTS, mentre cresce l’attesa per il debutto assoluto, davanti al pubblico di casa, dell’assessore allo Sport del Comune di Monte Sant’Angelo Giovanni Vergura, a bordo di una Mini Cooper S. Il nutrito numero di partecipanti alla kermesse pugliese, comprende tra le performanti Racing Start Plus, gli sprinter campani Carlo Romano su Peugeot 106 e Gregorio Fernicola su Citroën Saxo, che si giocheranno una carta importante ai fini della classifica di gruppo, difendendosi dagli attacchi del lucano Domenico Laviano, anche lui su Peugeot 106. Sono in quattro a rappresentare il gruppo E1 Italia, tra di loro i lucani Roberto Telesca su Renault 5 GT Turbo e Luigi Tesoro su A112, il molisano Salvatore Sammartino su Peugeot 106 Turbo ed il locale Domenico Renzulli, al debutto con la sua Renault Clio Kit 2000. Del trittico del gruppo Speciale Slalom fanno parte il leader di classifica Carmine Leo su Renault 5 GT Turbo, e le Peugeot 205 del locale Michele De Cristofaro e del potentino Felice Rosa. Presenti in solitaria il fasanese Filippo Ostuni si Fiat 500 tra le Bicilindriche ed il potentino Carmine Urgo su Peugeot 106 tra le Autostoriche.

L’evento, che sarà trasmesso in diretta su ACI Sport TV, canali 228 Sky e 52 Tivùsat, sul sito https://acisport.tv e sulle pagine social del campionato, gode dei patrocini di Regione Puglia, European Region of Sport 2026, Dipartimento Sport e Salute, Comune di Monte Sant’Angelo, Provincia di Foggia, Parco del Gargano, Automobile Club Foggia, CONI Puglia e del Parco Nazionale del Gargano. Il programma della competizione, organizzata dalla A.S.D. Gargano Racing Team in collaborazione con Basilicata Motorsport, inizierà sabato 29 agosto con le operazioni preliminari di verifiche sportive e tecniche ubicate in Piazza Giovanni Paolo II. La gara entrerà nel vivo domenica 30 agosto: alle ore 8.30, sulla linea di partenza fissata sulla SP 55 “Macchia Monte Sant’Angelo”, il direttore di gara Carmine Capezzera terrà il briefing con i concorrenti verificati, con istruzioni e dettagli sia dal punto di vista della competizione che, soprattutto, a garanzia della sicurezza. Alle 9.00 scatterà il giro di ricognizione, seguito dalle tre manches di gara. Ai fini della composizione della classifica sarà preso il miglior risultato individuale registrato tra i tre passaggi con l’assegnazione di dieci secondi di penalità per ciascun birillo accidentalmente colpito. La strada statale 92 sarà chiusa al traffico dalle ore 7.30 fino al termine della corsa. Tutte le informazioni dettagliate, il programma e l’Albo di Gara sono disponibili sul sito www.garganoracingteam.it.