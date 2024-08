I lombardi campioni di stress. Ecco la classifica dei medicinali più prescritti per ansia e gastrite

I lombardi in farmacia sono campioni di stress. Ecco la classifica dei medicinali più prescritti per ansia e gastrite. In testa quelli contro l’acidità di stomaco e gli ansiolitici.

La classifica dei farmaci più venduti è stata stilata da Fiderfarma. Tiene conto dei farmaci maggiormente indicati su prescrizione mendica in base ai problemi di salute degli assistiti.

-All’ultimo gradino del podio ci sono i betabloccanti indicati per il trattamento di ipertensione e delle aritmie.

-Subito dopo ci sono le benzodiazepine, gli ansiolitici più comuni.

-La medaglia d’oro va ai medicinali contro acidità di stomaco e gastrite, con oltre 4,8 milioni di confezioni che sono state prescritte e vendute dai farmacisti di Milano e provincia.