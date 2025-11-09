[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Loiodice in campo solo 30’: “Quando parlate di me sciacquatevi la bocca”

”Sciacquatevi la bocca quando parlate di me” Nicola Loiodice, numero 10 del Fasano, replica ai suoi tifosi che lo accusano di poco minutaggio per via della sua presenza in Kings League.

”Oggi sono entrato con una ferita aperta per dare una mano ai miei compagni di squadra” e poi tornando sull’argomento “La Kings è un accordo preso con la società ad inizio stagione, se non vi sta bene posso fare le valigie domani stesso”.