Lo Sporting Manfredonia ripescato in Prima Categoria

Il consiglio direttivo del comitato regionale Puglia nella riunione tenutasi in data odierna, ha proceduto al completamento degli organici del Campionato Regionale di Prima Categoria relativamente alla stagione sportiva 2024/25, ammettendo la nostra Società come seconda in graduatoria di merito.

Un traguardo tanto sudato quanto emozionante quello appena raggiunto dopo una cavalcata esaltante che ha visto la nostra compagine, fermarsi ad un passo dal sogno nella stagione sportiva scorsa.

L’ entusiasmo e la voglia di misurarsi in un Campionato tanto difficile quanto avvincente sarà la spinta e una costante motivazione per tutto il gruppo squadra del neo mister Elia Gravinese.

La finale Play-off persa al Miramare nella stagione 2023/24 è ormai solo un lontano ricordo.

Forza Sporting