Lions Club Manfredonia Host, Fanny Garzia confermata Presidente

Venerdì 9 luglio 2021, si è svolta al Ristorante Giardino Monsignore a Mattinata, la cerimonia di apertura dell’anno sociale 2021-2022 con la quale si è visto confermare per il terzo anno consecutivo la Presidente, Dr.ssa Fanny GARZIA.

Confermato pure tutto il consiglio direttivo che la affiancherà, formato da: Dr. Roberto LO SCOCCO, 1°Vice Presidente – Dr. Giovanni LAURIOLA, 2°Vice Presidente – Dr. Michele ROBERTI, Past Presidente – Dott. Ing. Salvatore GUGLIELMI, Segretario e Presidente Comitato Marketing e Comunicazione – Dr. Fabio GENTILE, Tesoriere – Prof.ssa Antonella ARENA, Cerimoniere -Prof.ssa Carlotta FATONE, Presidente comitato soci , inoltre laProf.ssa Gina CIUFFREDA, la Prof.ssa Angela DI CANDIA, e Iolanda GALANO, Consiglieri.

Per quanto riguarda il Programma, si è annunciato che la prima attività si è già avviata, con l’organizzazione della 7^ edizione della Regata “DAUNIA CUP LIONS” che si terrà il prossimo 5 settembre,e come sempre vedrà il ricavato destinato alle attività umanitarie della L.C.I.F. – Lions Club International Foundation.

Inoltre si proseguirà con la continuazione delle consuete attività di servizio (Service), a carattere nazionale: Progetto“Martina”(Informazione ai giovani sui Tumori); Progetto “I giovani e la sicurezza stradale”; Raccolta occhiali usati; Salvaguardia della Vista; Alimentazione e Diabete; Bullismo e Cyberbullismo; ed una nutrita serie d’attività di service e meeting culturali a livello locale, in corso di definizione, che saranno divulgati prossimamente.

La cerimonia, che è stata la prima occasione, dopo lungo tempo, causa restrizioni per la pandemia, per rincontrarsi in presenza, è stata anchela prima occasione utile per consegnare materialmente una serie di riconoscimenti al Club e ad alcuni soci, da parte del Past Governatore 2019-2020, Roberto BURANO SPAGNULO.

Il Club è stato premiato con il distintivo Excellence per gli anni sociali 2018-2019 e 2019-2020.

Premiati personalmente con il distintivo Excellence 2019-2020 anche la Presidente Fanny Garzia, il Past Presidente Michele Roberti, e il Delegato di Zona Antonio Mondelli.

Premiato Salvatore GUGLIELMI, con la Medaglia “District Chairman” 2019-2020 per l’eccellente attività svolta qualePresidente/Coordinatore Comitato Distrettuale – Distretto 108AB Puglia.

Il LIONS CLUB MANFREDONIA HOST è per anzianità il primo della città, essendo stato fondato nel 1968, e fa parte della “International Association of Lions Clubs“, fondata in America nel 1917, ed è la più grande organizzazione di clubs di servizio al mondo, con circa 1,4 milioni di soci.