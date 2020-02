L’intera piana di Macchia da 24 ore senza energia elettrica. Da Macchia Posta a Macchia Libera, senza acqua calda e riscaldamenti. Si pensi che, soprattutto a Macchia Libera, vi sono diversi nuclei familiari con neonati e bambini piccoli, per non parlare degli anziani. Avvisato il Comune di Monte S. Angelo e si spera in una soluzione repentina e solerte del problema.

Padre Alfredo Tortorella, viceparroco.