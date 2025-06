[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Heraclea disputerà le gare interne della prossima stagione allo Zaccheria di Foggia

L’ ASD Heraclea Calcio comunica ufficialmente che, per la prossima stagione sportiva 2025/2026, le partite casalinghe del prossimo campionato di Serie D si disputeranno presso lo Stadio Comunale “Pino Zaccheria” di Foggia.

Tale decisione si è resa necessaria a causa dell’indisponibilità temporanea del nostro amato impianto Sportivo “Mario Mitola”.

La struttura sarà infatti oggetto di importanti lavori di adeguamento strutturale, indispensabili per soddisfare i criteri e gli standard richiesti dalla categoria.

Purtroppo, la complessità degli interventi non consentirà il completamento dei lavori in tempo utile per l’inizio e lo svolgimento della stagione agonistica 2025/2026.

La scelta dello Stadio “Pino Zaccheria” è stata dettata dalla sua conformità ai requisiti federali e dalla volontà di garantire ai nostri atleti e ai tifosi un impianto adeguato e funzionale per affrontare al meglio il prossimo campionato.

La società ringrazia fin da ora la Città di Foggia per la disponibilità e la collaborazione.

Per quanto riguarda gli allenamenti della prima squadra e tutto il settore giovanile, si svolgeranno regolarmente al Mario Mitola.

Siamo certi che, il sostegno dei nostri tifosi non verrà a manchare con passione, amore e dedizione.