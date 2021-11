Lettore: “Ballottaggio, toni che infastidiscono gli elettori. Si parli di programmi e squadra di governo”

Caro direttore Il Sipontino.net, sono un cittadino di Manfredonia che come tanti altri siamo chiamati ad eleggere in questa seconda tornata elettorale il candidato sindaco che ci amministrerà per i prossimi 5 anni.

In questi giorni si sta assistendo ad una battaglia social molto al sopra le riga, infarcita di offese reciproche al limite del penale, che stanno infastidendo non poco me come altri cittadini-elettrori.

Il confronto dovrebbe avvenire solo sui programmi, facendo capire a noi profani perchè scegliere uno e non l’altro. Questo atteggiamento non fa altro che allontanare dalla politica ancor di più il cittadino, rendendo questi ultimi giorni deleteri per chi vuole ancora sperare che possa cambiare qualcosa.

Il percorso che il nuovo Sindaco deve affrontare nei prossimi anni è molto arduo, ma se queste sono le premesse non c’è molto da stare tranquilli.

Propongo per i prossimi due giorni un armistizio, dove tutti i social e le testate locali dovrebbero limitarsi a a pubblicare solo articoli inerrenti al programma da attuare, senza pensare al passato ,con l’invito ai due sindaci di pubblicare in anticipo la squadra degli assessori con cui si vuole affrontare questa battaglia amministrativa.



Un elettore da convincere…..