L’eterna domanda: il 30 marzo all’Auditorium Serricchio di Manfredonia

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Manfredonia, l’eterna domanda: il 30 marzo all’Auditorium Serricchio

Lunedì 30 marzo, alle ore 10.30, all’auditorium Serricchio di Palazzo Celestini sarà proiettato “L’Eterna Domanda”, il docufilm del giovane regista Domenico Rignanese.

Abbiamo scelto di proporlo perché è un lavoro che sta già coinvolgendo tanti ragazzi e che affronta, con delicatezza, qualcosa che riguarda tutti: il senso della vita, le fragilità, le domande che spesso restano in silenzio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’associazione “Un Girasole per la Vita”, che su questi temi lavora con grande attenzione.

Abbiamo voluto coinvolgere le scuole, perché credo che momenti come questo siano importanti: non solo guardare, ma fermarsi, ascoltare, confrontarsi. Dopo la proiezione, infatti, ci sarà un dibattito aperto, per dare spazio alle riflessioni dei ragazzi.

La cultura serve anche a questo: creare occasioni che aiutano a capire di più, anche quando le domande non hanno risposte semplici.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura