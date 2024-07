L’estate va in pausa: arriva il fresco!

Oggi l’estate andrà in pausa per qualche giorno e l’aria calda verrà spazzata via in tutta Italia.

In tutto lo Stivale ci saranno piogge e temporali, localmente intensi, ed un calo sensibile delle temperature.

Lo sbalzo sarà anche superiore ai 10 gradi nelle zone più calde, soprattutto della Puglia.

Secondo Meteo.it, però, da giovedì 4 nuova rimonta da ovest dell’alta pressione verso l’Italia: sarà garanzia di tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature di nuovo in progressivo rialzo, su livelli da piena estate ma senza eccessi.