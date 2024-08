Lesina (FG): arrestate 3 persone per detenzione ai fini di spaccio di 25 kg di cocaina

Lesina (FG): arrestate 3 persone per detenzione ai fini di spaccio di 25 kg di cocaina

I Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, tre persone accusate, in concorso tra loro, di trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti.



Durante un controllo della circolazione stradale, nell’ambito di un servizio di polizia finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle località balneari limitrofe al comune dauno, i Carabinieri hanno notato due autovetture sospette transitare a poca distanza l’una dall’altra a velocità sostenuta verso il centro abitato del comune di Lesina.



Dopo averle seguite fino a raggiungerle in un’autorimessa, i Carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo sui veicoli e di identificarne tutti gli occupanti, i quali, alla vista dei militari, subito si sono mostrati visibilmente agitati. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di ben 25 kg di cocaina suddivisi in “panetti” da 1 kg ciascuno e di una somma contante di 37.000,00 euro, occultati sotto il sedile posteriore di una delle due auto.



Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.