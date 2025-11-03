L’Eredità, Marco Liorni omaggia i carabinieri: gaffe su Velasco e un famoso detto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova settimana de L’Eredità si è aperta con l’uscita di scena della campionessa Beatrice. Solo 24 ore prima, la concorrente era riuscita ad accedere alla Ghigliottina dopo averci provato invano per cinque volte consecutive. Ha fatto giusto in tempo a vincere, altrimenti sarebbe tornata a casa senza un soldo. Nella puntata del 3 novembre, due nuove arrivate hanno catturato l’attenzione del pubblico. Pur essendo molto preparate, hanno commesso un paio di gaffe che ora circolano in rete e una di esse riguarda un famoso ct.

L’Eredità, puntata 3 novembre 2025: le gaffe su Velasco e un famoso detto

A sfidare Beatrice nell’avvincente appuntamento del 3 novembre 2025 sono stati l’insegnante di sostegno Lorenzo, la diciottenne Claudia di Taranto, il dirigente Guido di Brugherio (Monza-Brianza), il pluricampione Andrea, alla sua undicesima puntata, la carabiniera Teresa di Crevalcore (Bologna), ma lucana di origine, e il siracusano Domenico, che fa l’archeologo. Marco Liorni ha approfittato della presenza di Teresa per rendere omaggio all’Arma dei Carabinieri. “È un onore”, ha detto il conduttore.

Andrea è riuscito a resistere e ad arrivare al Triello, mentre Beatrice non ce l’ha fatta. La donna è tornata a casa con una vincita in tasca (qui per scoprire quanto ha vinto). Oltre ad Andrea, al Triello vi erano la diciottenne Claudia e la carabiniera Teresa. Solo le due concorrenti sono approdate ai 100 Secondi, e alla fine l’ha spuntata Teresa. Quest’ultima è stata protagonista di una curiosa gaffe riguardante un famoso allenatore della nazionale di pallavolo femminile: non sapendo il suo nome, lo ha chiamato “Mario Rossi”. Claudia, invece, ha risposto correttamente, indicando “Julio Velasco”. Poco dopo, è stata la giovane diciottenne a commettere una gaffe su un popolare detto: “In un popolare detto, confondendosi, cosa si ‘prende per lanterne’?”. La ragazza, non sapendo cosa dire, ha risposto casualmente “Cavallette” anziché “Lucciole”, come correttamente detto dalla carabiniera.

La Ghigliottina e il montepremi finale

È stato così che Teresa ha conquistato il pass per la Ghigliottina, presentandosi con 170 mila euro. La cifra è stata dimezzata una sola volta, assestandosi su 85 mila euro. Purtroppo non ha trovato la soluzione corretta alle cinque parole “Satellite – Cinema – Latino – Lotta – Festa”, che era “Quartiere”. Teresa aveva scritto “Maschera”. Peccato, ma riproverà nella prossima puntata.