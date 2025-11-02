L’Eredità, Beatrice va a braccio e vince: il montepremi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grandi emozioni nella puntata del 2 novembre de L’Eredità. Dopo una partita avvincente, piena di curiosità, musica e momenti di puro intrattenimento, è arrivato il primo trionfo di questo nuovo mese. Ma questa volta la fortuna ha bussato alla porta di una delle campionesse del momento, che però ha affrontato per la prima volta la temuta Ghigliottina: Beatrice! Scopriamo insieme quanto ha vinto e cosa è accaduto.

L’Eredità: i concorrenti del 2 novembre

In gara si sono sfidati Chiara (reduce da una Ghigliottina sfortunata), il napoletano Alfonso, project manager, la pratese Ilaria, con la particolare passione per le farmacie, l’immancabile Andrea, campione da ben dieci puntate, Lorenzo da Genova, insegnante di sostegno e poeta nel tempo libero, Beatrice, ormai una presenza fissa da sei serate accanto a Marco Liorni, e Valentina, optometrista di Castellanza, in provincia di Varese. Tra loro, a conquistare un posto nel Triello sono stati Lorenzo, Beatrice e Andrea.

Liorni scherza con Beatrice

Dopo una sfida serrata a colpi di domande e risposte, Beatrice e il nuovo arrivato Lorenzo si sono affrontati nei 100 Secondi, ma a spuntarla è stata proprio lei. “Il 7 è un po’ il tuo numero. Sei nata il 7 luglio alle 7 di sera. Però questa è la puntata numero 6”, ha scherzato Liorni, mentre Beatrice, visibilmente emozionata, realizzava di aver finalmente conquistato l’accesso alla Ghigliottina.

La parola vincente e il montepremi finale

Partita da 180 mila euro, Beatrice si è ritrovata a giocarsi tutto per 11.250 euro. Le cinque parole in gioco erano “Tenere – Tv – Gru – Addormentato – Destro”. In pochi secondi, il suo intuito l’ha portata a scrivere “Braccio”. E aveva ragione. “Braccio” era la parola vincente! Un momento di pura gioia, con Beatrice che ha potuto festeggiare la sua prima, meritata vittoria da 11.250 euro in gettoni d’oro, condividendo l’emozione con le Professoresse Linda e Greta, in uno studio che esplodeva di applausi e sorrisi.