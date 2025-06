L’Eredità, l’intuizione giusta arriva troppo tardi per Gabriele

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Terzultima giornata del Torneo dei Campioni de L’Eredità. Ancora una volta i sette campioni di questa annata 2024/2025 sono tornati a darsi battaglia. Biancamaria è stata la prima concorrente a riuscire a vincere alla Ghigliottina, portandosi a casa la metà del montepremi di 40.000 euro. Questa volta, Gabriele ci è andato piuttosto vicino, ma è accaduto l’impensabile!

L’Eredità, puntata del 5 giugno 2025

Quando ci si diverte, il tempo vola. Ed ecco che tre concorrenti sono arrivati al Triello: Antonio, Gabriele e Biancamaria. Ai Cento Secondi si è rinnovata la sfida della serata precedente, con Gabriele e Biancamaria a contendersi la Ghigliottina. Ancora una volta, Antonio Porta non è riuscito a passare il turno. Terminate le domande, Gabriele è riuscito a conquistare il pass di accesso alla fase finale, esultando per questo successo.

Prima di lanciare la Ghigliottina, Marco Liorni si è preso un momento per fare un annuncio. Sabato 7 giugno parte ‘Chi può batterci?’, un game show in prima serata su Rai 1.

Gabriele deluso alla Ghigliottina: cosa è successo

Partendo da 180.000 euro, Gabriele si è focalizzato per non dimezzare eccessivamente questo montepremi. Alla fine è sceso a 45.000 euro. ‘Rosso – Mandare – Montagna – Capello – Anima’, la parola vincente si racchiudeva tra queste cinque. Il campione ha scritto ‘Angelo’, ma subito dopo ha pensato ad un altro possibile termine: ‘Diavolo’. Ed era proprio quest’ultima la parola corretta della Ghigliottina! Una vera delusione per Gabriele, che ha sfiorato la vincita e la vetta della classifica che, per ora, appartiene a Biancamaria.