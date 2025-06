L’Eredità, l’ultima puntata inizia tardi: cosa è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domenica 1° giugno è stata una giornata a dir poco intensa per L’Eredità. Non solo la trasmissione ha subito un ritardo nella tabella di marcia, ma si sono verificati degli episodi imperdibili, che hanno spiazzato i fan dello storico gioco di Rai 1. In occasione di questa puntata, Marco Liorni ha salutato i tre campioni che sono riusciti ad arrivare al Triello, perché dall’indomani non si vedranno più nel programma. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

L’Eredità, puntata dell’1 giugno 2025: perché il programma è iniziato tardi?

Fra i protagonisti della puntata dell’1 giugno de L’Eredità vi erano gli immancabili Francesco Maria e Linda. Quest’ultima alla sua dodicesima avventura, mentre il copywriter ha raggiunto il traguardo delle sei puntate. Entrambi i campioni si sono ritrovati a sfidare Elisa, Alberto da Besozzo (Varese), Greta da Imola (Bologna), Nathalie da Bacoli (Napoli). Siccome il programma è iniziato più tardi del consueto, si è partiti con il secondo gioco.

In occasione della Festa della Repubblica, la Rai ha trasmesso la diretta del concerto di questo evento. Tale concerto è andato in onda dalle 17.50, circa, fino alle 19.05.

Elisa, dopo essersi ritrovata più volte alle sfide a tempo, alla fine è riuscita ad accedere al Triello. Con lei c’erano anche Linda e Francesco Maria, e tutti loro torneranno nuovamente a giocare nella prima puntata della prossima edizione. A partire dal 2 giugno prenderà il via il Torneo dei Campioni, quindi si può dire che questa era l’ultima puntata de L’Eredità della versione classica.

Marco Liorni richiama in studio degli ex campioni

Dopo aver battuto Linda ai Cento Secondi, l’incredula Elisa si è ritrovata alla Ghigliottina con 180 mila euro da difendere. La campionessa ha dimezzato una sola volta, portando la cifra a 90.000 euro. ‘Assalto, Mare, Bicchiere, Emozioni, X-Men’, queste le parole da associare con quella vincente. Dopo un’attenta riflessione, Elisa si è affidata alla parola ‘Perdersi’, mentre quella corretta era ‘Tempesta’.

E così si è conclusa questa lunga stagione de L’Eredità, ora non resta che scoprire chi sarà eletto il supercampione dell’anno 2024-2025. Prima di chiudere la puntata, Marco Liorni ha annunciato i concorrenti che parteciperanno al Torneo dei Campioni, convocandoli in studio.