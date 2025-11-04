L’Eredità, il neo campione Gianluca ha la meglio su Andrea che viene eliminato alla 12^ puntata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal 4 novembre 2025, L’Eredità ha consacrato un nuovo campione: Gianluca. È stato lui a imporsi con determinazione, eliminando definitivamente Andrea e scrivendo così un nuovo capitolo nella storia del quiz condotto da Marco Liorni. Un percorso tutt’altro che semplice, il suo: per ben tre volte ha dovuto lottare per restare in gioco, riuscendo infine ad approdare alla tanto ambita Ghigliottina.

Andrea eliminato, lascia L’Eredità alla dodicesima puntata

La puntata si è aperta con Teresa, reduce da una Ghigliottina sfortunata, pronta a rimettersi in gioco con la sua solita grinta. A sfidarla, un gruppo di concorrenti variegato e pieno di entusiasmo: Marco, 22 anni, originario di Cagliari ma residente a Padova per motivi di studio; Simona, di Torre Pedrera, in provincia di Rimini, che gestisce un B&B; Gianluca, deciso a lasciare il segno; Claudia, appena diciottenne ma già sorprendentemente preparata; Andrea, ormai un veterano del programma con le sue dodici partecipazioni; e infine Natalia, di Eupilio, in provincia di Como, in cerca di lavoro e da poco sposata.

La sfida è stata serrata. Gianluca ha guadagnato l’accesso al Triello tra colpi di scena e momenti di pura tensione, sudando – come si suol dire – le proverbiali sette camicie. La sua tenacia lo ha premiato, anche se il prezzo da pagare è stato l’eliminazione di Andrea, uno dei concorrenti più esperti. Insieme a lui, al Triello, sono arrivate anche Claudia e Teresa.

La Ghigliottina di Gianluca

Alla Ghigliottina, Gianluca è partito da una cifra importante, 180.000 euro, che però, tra errori e riduzioni, si è ridotta a 22.500 euro. La sfida finale richiedeva di trovare la parola che legasse cinque termini: numero, quadro, vitamine, atlante, ragionamento. Gianluca ha riflettuto prima di scegliere la parola “Gruppo”. Una risposta sensata, ma non quella esatta. La parola vincente era “Complesso”. Un vero peccato, ma anche un finale carico di promesse. Gianluca, il nuovo campione, ha mostrato carattere, sangue freddo e una grande voglia di riscatto. E chissà che nella prossima puntata non riesca finalmente a portarsi a casa la vittoria che merita.