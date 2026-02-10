L’Eredità, il neo-campione Gabriele riesce a mantenere la promessa fatta a sua nonna

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cambiano le carte in tavola a L’Eredità. Nella puntata del 10 febbraio 2026 è stato proclamato un nuovo campione, un giovane concorrente arrivato nel programma con un obiettivo preciso e dal forte valore affettivo. A raccontarlo è stato lui stesso nel corso della serata. Questo passaggio ha segnato anche l’eliminazione di una delle tre concorrenti che avevano raggiunto il Triello precedente.

L’Eredità puntata del 10 febbraio 2026: eliminata Giada

Nel corso dell’appuntamento del 10 febbraio, Marco Liorni ha accolto in studio le campionesse Alice, Giada e Alessandra, insieme ai nuovi concorrenti: Luca, tenente colonnello originario di Caserta ma residente a Ferrara, Giorgia di Pescantina, in provincia di Verona, Noemi di Capena e Gabriele di Como. È stato proprio quest’ultimo a conquistare l’accesso alla Ghigliottina, superando Alice e Alessandra nella fase decisiva del gioco. Giada, invece, è stata eliminata (qui per scoprire quanto ha vinto).

Gabriele e la promessa mantenuta in memoria della nonna

“Bianca, Candela, Naso, Lazza, Soffione”: queste le cinque parole che hanno portato Gabriele a scegliere il termine “Soffiare”. In palio vi erano 22.500 euro. La soluzione corretta, però, era “Bugia”, e la vincita è così sfumata. Resta comunque la possibilità di riprovarci nelle prossime puntate.

Nel corso della trasmissione, Gabriele ha condiviso un dettaglio particolarmente toccante del suo percorso: aveva promesso alla nonna di partecipare a L'Eredità e di arrivare fino alla Ghigliottina. Un traguardo che è riuscito a raggiungere, riuscendo così a onorarne la memoria con emozione e rispetto.