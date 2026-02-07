L’Eredità, Giada diventa ‘un’icona’ e vince: Christian De Sica interviene alla Scossa
Giada ha atteso quattro puntate a L'Eredità prima di avere la sua occasione: ha vinto un montepremi a 5 cifre
Risate e brindisi hanno accompagnato la puntata del 7 febbraio de L’Eredità. Dopo l’eliminazione di Alessandra nella sfida precedente, segnata da un Triello versione sprint, la campionessa Giada è finalmente riuscita a imporsi. La concorrente di Lecco ha saputo attendere con pazienza il momento giusto e, alla quarta serata, è riuscita a trasformare un sogno in realtà, conquistando alla Ghigliottina un montepremi di tutto rispetto. Da segnalare anche la partecipazione speciale di Christian De Sica.
L’Eredità puntata 7 febbraio 2026: Christian De Sica alla Scossa
Giada, insegnante di yoga, si è confrontata fin dall’inizio con Alessandra, Alessandro, Gabriele, Raffaella, alla quale sono stati rivolti gli auguri di compleanno per i suoi 32 anni, Filippo e Claudia. Nel corso della Scossa è intervenuto uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano: Christian De Sica. L’attore ha presentato il film giallo-comico, uscito nelle sale da pochi giorni, Agata Christian, nel quale interpreta un investigatore.
Quanto ha vinto Giada alla Ghigliottina e la sua reazione
Concluso l’intervento dell’ospite, la gara è proseguita senza intoppi fino alla Ghigliottina. Protagonista assoluta della serata è stata Giada, attenta a limitare il più possibile la riduzione del montepremi iniziale. Dai 190.000 euro di partenza, la cifra si è progressivamente assestata a 47.500 euro.
Le parole “russa”, “femminilità”, “cestino”, “ridurre” e “sacra” hanno guidato la campionessa verso la soluzione corretta, ovvero “icona”. “Non ci credo“, ha esclamato Giada, visibilmente emozionata e riconoscente, accogliendo con sorpresa e gioia il verdetto finale.