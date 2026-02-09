L’Eredità, arriva lo spin-off in prima serata che riporta in gara 6 storici campioni: Alice non trova ‘l’accordo’ vincente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una nuova settimana de L’Eredità si è aperta con il ritorno di Alessandra, reduce da una Ghigliottina improduttiva. Accanto a lei erano presenti anche Giada, che pochi giorni fa ha festeggiato una vincita importante, e Alice. A sfidare il trio sono arrivati i nuovi concorrenti Fabio da Ligurno, Anna da Correggio, Gianluca da Venezia e Agnese da Bologna. Nonostante il buon livello di preparazione di tutti i partecipanti, a conquistare l’accesso al Triello sono state ancora una volta le tre campionesse. Nel frattempo, emergono importanti novità che riguardano il celebre game show di Rai Uno, pronto a celebrare un traguardo davvero significativo.

L’Eredità, la puntata del 9 febbraio: Alice alla Ghigliottina

Alice, Alessandra e Giada si sono inizialmente confrontate nel Triello. Successivamente, dopo aver superato Giada nella prova dei 100 Secondi, Alice ha conquistato per la prima volta l’accesso alla Ghigliottina. Il montepremi iniziale ammontava a 162.500 euro.

Nel corso della manche finale, Alice ha dovuto dimezzare il bottino più volte, arrivando a giocare per 20.313 euro in gettoni d’oro. Purtroppo, non è riuscita a risolvere l’enigma conclusivo. Di fronte alle parole “Trovare, Amore, Parigi, Preventivo, Pace”, la concorrente ha scelto “Simbolo”, una soluzione che presentava collegamenti plausibili. Tuttavia, la parola corretta era “Accordo”.

Arriva spin-off de L’Eredità in prima serata: tornano sei storici campioni

Intanto, il programma condotto da Marco Liorni si prepara a sbarcare nella fascia più prestigiosa del palinsesto con uno spin-off in prima serata. Il titolo sarà L’Eredità – Sfida tra giganti e andrà in onda venerdì 20 e sabato 21 febbraio.

L’iniziativa nasce per celebrare i vent’anni di una delle trasmissioni più amate della televisione italiana. A rendere speciale questo doppio appuntamento saranno sei tra i campioni più vincenti della storia del quiz. A svelare i nomi dei protagonisti è stato Davide Maggio.

Impossibile non partire da Guido Gagliardi, il concorrente più vittorioso di sempre, con un montepremi complessivo di 316.250 euro. A sfidarlo ci saranno Martina Crocchia, ex campionessa romana dalla chioma riccioluta e vincitrice di 158.125 euro, e Giacomo Candoni, il giovane concorrente che nel 2023 ha conquistato 188.750 euro, entrando nel cuore del pubblico grazie alla sua spontaneità. Completeranno il cast Daniele Alesini, Christian Giordano e Gabriele Paolini.

Il vincitore della prima serata affronterà quello della seconda in una spettacolare Superghigliottina finale. A impreziosire i due appuntamenti non mancheranno ospiti speciali, insieme alle immancabili Professoresse Linda e Greta, pronte a regalare eleganza e ritmo allo show.