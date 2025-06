L’Eredità, Giovanni raggiunge Gabriele in classifica: dedica delle Professoresse a Marco Liorni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Con il penultimo appuntamento del Torneo dei Campioni, L’Eredità si accinge a mettere un punto a questa lunga stagione. Anche questa volta le emozioni non sono mancate, soprattutto con Linda e Greta. Le due Professoresse hanno sorpreso Marco Liorni con alcune parole. Intanto la classifica del torneo è cambiata…

L’Eredità, puntata del 6 giugno 2025: la dedica delle Professoresse a Marco Liorni

Gabriele, Christian, Laura, Biancamaria, Katia, Antonio e Giovanni sono tornati in postazione. Al momento la classifica di questo torneo de L’Eredità vede in vetta Biancamaria, seguita da Gabriele e poi Giovanni. Quando le Professoresse hanno fatto il loro ingresso in studio, si sono avvicinate a Marco Liorni per fare i consueti ringraziamenti di fine stagione. A partire dalla coreografa Dalida, alla costumista Antonella, fino ai telespettatori, nessuno è stato dimenticato. Ma la dedica speciale l’ha ricevuta il conduttore.

”Ringraziamo un’altra persona speciale per la sua generosità… ci hai fatto stare bene, ti siamo davvero grate”, hanno detto Linda e Greta, parlando del conduttore. Marco Liorni ha ringraziato le ragazze, dicendo che con il loro ingresso nel game show di Rai 1 hanno portato freschezza e semplicità: ”senza mettervi davanti a niente, sempre al servizio del programma”.

La Ghigliottina: Giovanni la sbaglia ma le Professoresse indovinano subito

Antonio Porta si è ritrovato più volte alla sfida a tempo, rischiando di non sopravvivere a questo turno. Fortunatamente, per l’ingegnere aerospaziale, le cose sono andate a buon fine, riuscendo ad arrivare al Triello insieme a Christian e Giovanni. Ai Cento Secondi, però Antonio è stato sconfitto da Giovanni.

Con questa seconda Ghigliottina, Giovanni ha raggiunto Gabriele all’interno della classifica del Torneo dei Campioni. Partendo da 160.000, il campione ha dimezzato parecchie volte, portando il montepremi a 20.000 euro. ‘Pesante – Cultura – Personale – Spedire – Bordo’, queste le parole da accostare a quella vincente. Giovanni ha affidato il suo destino al termine: ”Campo”. La parola giusta, però, era ”Bagaglio”… persino le Professoresse l’avevano capita!