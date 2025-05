L’Eredità, doppia Scossa e un discusso ritorno: ‘Oddio, torna Antonio’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Eredità non smette mai di stupire. Nell’appuntamento di giovedì 29 maggio ci sono state addirittura due Scosse. I concorrenti sono stati talmente bravi a risolvere questo gioco, da doverlo replicare per conquistare il Triello. Tra i momenti clou della serata c’è anche l’annuncio del ritorno in gioco di uno dei concorrenti che più hanno fatto discutere i fan del game show!

L’eredità, puntata 29 maggio 2025: i concorrenti

Essendosi aggiudicati il Triello, Francesco Maria, Linda e Andrea sono tornati a giocare nella puntata del 29 maggio de L’Eredità. A sfidare questi campioni sono stati le new entry: Adriana di Aragona (Agrigento), fresca di laurea e futura insegnante, Donato di San Bonifacio (Verona), è uno psicoterapeuta, l’avvocato Monica di Milano, lo studente di economia Marco di Brugherio (Monza-Brianza).

Al momento della Scossa, i concorrenti sono riusciti ad evitare di trovare la risposta corretta. Per questo motivo Marco Liorni e Linda hanno presentato una seconda Scossa. Ancora una volta, al Triello si sono ripresentati i medesimi campioni della precedente puntata. Ai Cento Secondi si sono battagliati Linda e Andrea, ma a spuntarla è stata la longeva campionessa.

L’annuncio di Marco Liorni: ecco un altro atteso concorrente che ritornerà col Torneo dei campioni de L’Eredità

Nei giorni scorsi sono stati annunciati ben tre ritorni, scelti tra gli ex concorrenti che hanno partecipato più volte a L’Eredità in questa stagione. Presto rivedremo Christian Giordano, di Capaccio Paestum (SA), Gabriele Paolini, di Mulazzo (Massa Carrara), Laura Zecchini di Castrocaro Terme (Forlì – Cesena) e Antonio Porta. Quest’ultimo è uno dei concorrenti che più ha fatto discutere i fan della trasmissione. Indimenticabile, infatti, la sua esultanza dopo aver battuto Gabriele al confronto a tempo, sancendo la sua eliminazione. Appresa la notizia, alcuni spettatori hanno espresso parere sfavorevole: ‘Oddio, torna Antonio’ ha scritto uno dei fan. Ora vediamo cosa è successo alla Ghigliottina.

La Ghigliottina, la parola e il montepremi finale

Con 190 mila euro, Linda si è accomodata alla Ghigliottina, ma ha dimezzato diverse volte portando il montepremi a 23.750 euro. ‘Partire, Personale, Muro, Sci, Schema’, queste le parole da far combaciare con quella vincente. La campionessa ci ha riflettuto attentamente prima di affidarsi al termine ‘Maestro’. Ennesima Ghigliottina sfortunata per Linda. La parola vincente era ‘Attacco’!