L’eredità, annunciato il ritorno di un altro ex campione: Francesco Maria fa uno sbaglio

Martina è tornata a giocare a L’Eredità, dopo la strabiliante vincita a 6 cifre, conquistata nella precedente puntata. Determinata a difendere il titolo di campionessa, la ragazza ha ritrovato la veterana Linda, ormai alla sua ottava serata, e Francesco Maria. Tra le new entry vi erano Andrea di Roma, Flavia di Milano, Benedetta di Battipaglia e Gianmarco di Segni. Durante il gioco della Ghigliottina, Marco Liorni ha annunciato il ritorno di un altro ex campioni del game show di Rai 1, svelando anche il criterio usato per selezionare i giocatori del Torneo dei Campioni!

L’Eredità, puntata del 28 maggio 2025

Linda si è ritrovata più di una volta alla sfida a tempo, ma è sempre riuscita a sopravvivere, confermando la sua presenza a L’Eredità. In realtà, la campionessa se l’è vista brutta contro la giovane Benedetta di Battipaglia, rischiando di perdere. Discorso diverso per Martina, che ad un passo dal Triello è ‘caduta’ contro la new entry Andrea. La giovane rientrerà a casa con un ricco bottino, conquistato al debutto. Prima di andar via, Martina ha dichiarato che fosse assurdo ciò che ha vissuto nel programma.

Al Triello vi erano Francesco Maria, Andrea e l’immancabile Linda. Ai Cento Secondi si sono affrontati i due uomini, in una gara al cardiopalma e dal finale tutt’altro che scontato.

Parola vincente della Ghigliottina e il montepremi

Alla Ghigliottina, questa volta c’era Francesco Maria, con i suoi 140 mila euro da difendere. Dopo vari dimezzamenti, il ragazzo si è ritrovato con 17.500 euro e cinque parole da collegare a quella vincente: Pamela, Offerta, togliere, Articolo, Alpino. Dopo un’attenta riflessione, il ragazzo ha optato per ‘Limite’, commettendo uno sbaglio. La parola corretta era ‘Cappello’.

Il Torneo dei Campioni: svelato un altro ex campione. Il criterio di selezione

‘Credo che sarà un torneo entusiasmante’, ha detto Marco Liorni presentando un altro nome degli ex campioni di questa stagione che torneranno in gara per l’atteso Torneo de L’Eredità: Laura Zecchini. È bene precisare che questi nomi vengono selezionati in base alla durata della loro permanenza nel programma.