L’eredità, la new entry Chiara elimina uno dei campioni e va alla Ghigliottina: ‘un sogno’

È iniziato un nuovo mese anche per L’Eredità, che ha aperto la puntata dell’1 novembre con Massimo. Nel corso dei giochi, Marco Liorni si è ritrovato a congedare dalla trasmissione uno dei campioni, eliminato a un passo dal Triello.

Massimo eliminato dalla nuova campionessa Chiara: le sue ultime parole

Per il dentista Massimo è giunto il momento di uscire di scena, dopo essersi sfidato in vari giochi con l’insegnante di musica Donatella, il campione Andrea, il receptionist Francesco di Adelfia, l’impiegata Chiara di Fabriano, il laureando Daniele di Gallarate e l’insegnante Beatrice di Torino. Tra tutti loro, è stata la giovane Chiara a mettere alla porta l’ormai ex campione de L’Eredità. Al confronto a tempo, infatti, Massimo non è riuscito a battere la new entry, congedandosi da Marco Liorni con un sorriso e delle gentili parole: “È stata una bella esperienza. Sono molto contento”.

Al Triello sono arrivati Andrea, Chiara e Beatrice, interrogati sulle seguenti materie: Fumetti e cartoni, Musica, Ora di cena, Scienza, Sì viaggiare, Spettacolo. All’adrenalinico gioco dei 100 secondi, Andrea è stato battuto dalla nuova arrivata, che è approdata alla Ghigliottina con 150.000 euro.

La parola finale della Ghigliottina e il montepremi in palio

“Sto vivendo un sogno”, queste le parole della giovane Chiara poco prima di cimentarsi nel gioco conclusivo del game show condotto da Liorni. Dopo aver dimezzato tre volte, la campionessa di Fabriano si è ritrovata con la possibilità di vincere 18.750 euro in gettoni d’oro, ma prima doveva risolvere il rebus della Ghigliottina. “Anelli – Battute – Disegno – Merenda – Protetta”: queste le cinque parole da accostare a quella vincente. Chiara ci ha pensato a fondo prima di affidarsi alla parola “Fascia”, che però la convinceva poco. Ha vinto? Purtroppo no, perché il termine corretto era “Cartella”.