L’Eredità, non c’è ‘storia’ per Alessandra che in finale sbaglia la ‘parte’

Dopo la spumeggiante vittoria di Giada nella precedente puntata de L’Eredità, Marco Liorni ha accolto in studio dei nuovi concorrenti. Prima di entrare nel vivo del gioco, il conduttore ha presentato le Professoresse, che hanno sfoggiato un nuovo outfit, attirando come sempre l’attenzione del pubblico. La serata si è poi conclusa con una Ghigliottina dal valore di 37.500 euro.

L’Eredità, la puntata dell’8 febbraio 2026

Oltre alle riconfermate Giada e Alessandra, hanno preso parte alla puntata Marcello, proveniente da Marina di Ravenna, Alice da Giarre, Fabrizio da Biella, Mattia da Roma e Filippo. Dopo aver superato due sfide consecutive ed eliminato Filippo, Alice ha conquistato la riconferma, affiancando così Alessandra e Giada.

Il Triello si è tinto completamente di rosa, regalando una fase di gioco intensa e combattuta. A seguire, lo scontro ai 100 Secondi tra Alice e Alessandra ha decretato l’accesso di quest’ultima alla Ghigliottina.

La Ghigliottina di Alessandra: la soluzione e il montepremi in palio

Alessandra ha cercato con determinazione di difendere il montepremi iniziale di 150.000 euro, ma nel corso del gioco la cifra si è progressivamente ridotta fino a 37.500 euro. Di fronte alle parole “Restare”, “Brutta”, “Arte”, “Programma” e “Non c’è”, la concorrente, psicoterapeuta di professione, ha scelto come soluzione “Parte”. La risposta corretta, però, era “Storia”, che le avrebbe permesso di portare a casa l’intero montepremi.