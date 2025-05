L’Eredità, Martina vince montepremi a 6 cifre: l’annuncio di Marco Liorni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ne sono successe di belle durante la puntata de L’Eredità del 27 maggio. Sono stati eliminati due campioni molto amati dal pubblico del programma. Linda ha sfiorato un’impresa epica. Marco Liorni ha rivelato due grandi ritorni durante il Torneo dei Campioni del programma. Infine, ciliegina sulla torta, è arrivata una maxi vincita con un montepremi a sei cifre!

L’Eredità, puntata 27 maggio 2025: i concorrenti

Avendo conquistato il Triello, Linda, Margherita e Andrea P. sono tornati a giocare nella puntata del 27 maggio de L’Eredità. Il trio ha sfidato le new entry: Francesco Maria da Maddaloni, copywriter, Andrea da Carmignano, Martina da Vallefoglia e Mariella da Cosenza.

Questa puntata ha sancito l’uscita di scena di due campioni della trasmissione di Rai 1. La prima a essere eliminata è stata Margherita: la giovane di Reggio Emilia non ha superato il confronto a tempo contro Martina. Andrea, invece, è stato sconfitto da Francesco Maria. Linda è riuscita a salvarsi ancora una volta.

Nel Triello si sono affrontati Linda, Francesco Maria e la giovane Martina. Linda ha sfiorato un’impresa epica a L’Eredità: da regolamento, qualora un concorrente risponda correttamente a tutte le domande del Triello – facendo filotto – ha diritto ad accedere direttamente alla Ghigliottina. Linda si è fermata alla quinta domanda, a un passo dall’impresa!

L’annuncio di Marco Liorni: ecco due grandi nomi che giocheranno al Torneo dei campioni de L’Eredità

Ai Cento Secondi, Linda non è riuscita a spuntarla contro la nuova arrivata Martina, che si è accomodata al tavolo della Ghigliottina con un montepremi di 200 mila euro. Prima dell’inizio della gara finale, Marco Liorni ha svelato un paio di nomi che parteciperanno al Torneo dei Campioni de L’Eredità. A breve rivedremo Christian Giordano, di Capaccio Paestum (SA), e Gabriele Paolini, di Mulazzo (Massa Carrara). Entrambi i campioni hanno sbancato la trasmissione, portandosi a casa un bottino superiore ai 300 mila euro in gettoni d’oro.

La Ghigliottina, la parola e il montepremi finale

Martina è stata abile a dimezzare solo una volta, scendendo a 100 mila euro. Per vincere la cifra doveva trovare la parola da far combaciare con: ‘Lavorare, Pioggia, Batteria, Punto, Televoto’. La ragazza, in principio, aveva un’altra parola in mente, ma all’ultimo istante ha preferito virare su Percentuale. Ed ha fatto bene, visto che era proprio ‘Percentuale‘ la parola giusta. Grazie a questa ispirazione, Martina ha intascato 100 mila euro in gettoni d’oro, non male per essere una debuttante! Riuscirà a fare il bis?